Leandro Castan elogia trabalho de Marcelo Cabo no Vasco, e projeta decisão contra o Botafogo

Crédito: Leandro Castan disse que o time do Vasco evolui a cada jogo e elogiou o trabalho de Cabo (Rafael Ribeiro/Vasco

Na reta final de preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá dois jogos contra o Botafogo pela decisão da Taça Rio. O primeiro deles será no domingo, às 11h05, no Nilton Santos. Em entrevista à "Super Rádio Tupi", o capitão cruz-maltino Leandro Castan projetou os duelos diante do rival alvinegro, que também estará na disputa para retornar à elite do futebol brasileiro a partir do final do mês.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B- Vão ser com certeza dois jogos difíceis. É um clássico e serve de parâmetro, pois é uma equipe que também vai disputar a Série B. Serão bons jogos para gente e o importante é que vale um troféu e iremos em busca de mais uma conquista - analisou Castan, e completou.

- Nosso time está crescendo muito mesmo. Acho que isso é muito mérito do Cabo. Ele está fazendo um grande trabalho. Chegou a está mostrando toda sua experiência com a nossa equipe. Cada dia mais a gente está mais entrosados com as ideias de jogos dele. E acho que nós estamos em uma crescente muito boa, cada dia mais próximos dos 100% da excelência - elogiou.

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Na última terça, Castan fez visita surpresa à Casa Ronald McDonald para conhecer a jovem Rhayane, que está na luta contra o câncer. O atleta a presenteou com uma camisa do Gigante da Colina, e mostrou registros do momento em suas redes sociais.

- A Casa Ronald McDonald é um local que já conheço há algum tempo. Conheci através da Monique, esposa do Juan, ex-jogador do Flamengo. Nós temos um contato de quando estávamos em Roma. Então, quando a gente voltou para o Brasil, a Monique sempre ajudava minha esposa, falava sobre a casa. A gente comprou essa ideia também. A assessoria do Vasco me apresentou a Rhayane, que está com câncer, e logo em seguida me prontifiquei a visitá-la. É um projeto que apoio muito, são muito sérios - disse o zagueiro.Castan visitou a Casa Ronald McDonald (Reprodução/Instagram Leandro Castan)Apesar desta edição da Taça Rio ter sido um mata-mata disputado do 5º ao 8º colocado do Campeonato Carioca, outros fatores estão em jogo. A competição premiará em um R$ 1 milhão o vencedor, e será importante na preparação de ambas as equipes.