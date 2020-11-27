Leandro Castan comemora resultado fora de casa, mas alerta sobre a dificuldade do jogo de volta

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O Vasco empatou com o Defensa y Justicia por 1 a 1, em Buenos Aires, e garantiu um bom resultado para decidir em casa na próxima semana, dia 3, quinta. Diane disso, na coletiva de imprensa, o capitão Leandro Castan analisou a atuação da equipe, mas alertou sobre a dificuldade do jogo de volta, em São Januário.

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- Penso que partidas de Sul-Americana, jogos fora de casa são sempre difíceis. O Defensa, depois que fizemos 1 a 0, veio com tudo para cima. Achei que faríamos o 2 a 0 porque eles vieram com tudo, levamos um resultado positivo para casa, mas no Rio será muito difícil também - destacou.

- Acho que a maior dificuldade foi principalmente quando eles trocaram a formação. Pensávamos que viriam com uma linha de cinco. No intervalo, o mister conseguiu corrigir erros, fizemos o gol, mas dificuldades num campeonato como esses sempre temos - frisou.

Como o jogo foi na capital argentina um dia após a morte do ídolo Diego Armando Maradona, o zagueiro também comentou sobre o falecimento de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

- Uma notícia que deixou a gente muito triste porque o Maradona era um ídolo mundial. Com certeza é uma perda de todos. Nós deixamos um abraço pra família, para todo o povo argentino e para que Deus possa confortar o coração de todos - lamentou.