Leandro Castan cobra evolução do Vasco: 'O tempo está acabando'

A vitória sobre o Santos animou, mas a realidade bateu forte no Vasco logo na rodada seguinte. E depois da derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, o capitão da equipe, Leandro Castan, lembrou que o tempo para a necessária reação está acabando. Agora, para o Cruz-Maltino, faltam 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.- Num erro nós tomamos o primeiro gol. Sabíamos que era importante não tomar gol no início. Depois tentamos jogar, mas não conseguimos. Sabemos nossa responsabilidade, falar a mesma coisa é repetitivo, mas temos que fazer alguma coisa. O tempo está acabando - alertou o zagueiro.