Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leandro Castan cobra evolução do Vasco: 'O tempo está acabando'

Capitão do Cruz-Maltino evita ser repetitivo, mas admite que o time tem que melhorar para conseguir ter sucesso na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 20:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 20:51
Crédito: Leandro Castan vive o terceiro ano de luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro (Reprodução/Vasco TV
A vitória sobre o Santos animou, mas a realidade bateu forte no Vasco logo na rodada seguinte. E depois da derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, o capitão da equipe, Leandro Castan, lembrou que o tempo para a necessária reação está acabando. Agora, para o Cruz-Maltino, faltam 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.- Num erro nós tomamos o primeiro gol. Sabíamos que era importante não tomar gol no início. Depois tentamos jogar, mas não conseguimos. Sabemos nossa responsabilidade, falar a mesma coisa é repetitivo, mas temos que fazer alguma coisa. O tempo está acabando - alertou o zagueiro.
O próximo jogo do Vasco é contra o Atlético-GO, na casa do adversário, no dia sete de janeiro do ano que está para começar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de furtar residências na zona rural de Colatina é preso
Imagem de destaque
Almoço de domingo: 9 receitas com frutos do mar para surpreender
Imagem de destaque
Acidente entre carro e moto mata uma pessoa na BR-101, em Fundão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados