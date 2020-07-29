Leandrinho consegue liminar e rescinde contrato com o Botafogo

Crédito: Leandrinho não é mais jogador do Botafogo (Vitor Silva/SSPress/Botafogo

O meia Leandrinho conseguiu rescindir o vínculo com o Botafogo, por meio de uma decisão judicial. O jogador de 23 anos usou o atraso salarial como argumento para o pedido, acolhido, nesta quarta-feira, pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), em processo que tramita na 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O juiz Robert de Assunção Aguiar, concedeu liminar uma determinando a rescisão indireta do contrato de trabalho entre o atleta e o clube. A informação é do portal Esporte News Mundo, confirmada pelo LANCE!

Leandrinho alegou atraso nos vencimentos dos meses de março de deste ano (integral), abril (40%), maio (40%), junho(40%), férias e FGTS. O valor da causa totaliza mais de um milhão de reais.

A decisão é passível de recurso. Na sua defesa, o Glorioso admitiu a dívida, mas culpou as dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do Covid-19 para justificar a demora nos pagamentos.