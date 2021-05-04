LDU x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

A LDU terá a ingrata missão que, nos dois primeiros jogos pelo Grupo G da Libertadores, ninguém conseguiu: tirar pontos do Flamengo. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), os times equatorianos e brasileiros medirão forças no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU), pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoNeste momento, o Flamengo lidera soberano o grupo, com seis pontos (100% de aproveitamento), e buscará seguir voando em céu de brigadeiro desta vez sem Gerson no meio (além das ausências já esperadas de Rodrigo Caio, Thiago Maia e César) e a 2,734 metros acima do nível do mar, que pode ser o principal trunfo da Liga de Quito, que, invicta na temporada, vem de vitória no torneio e está com quatro pontos na tabela, no retrovisor do Rubro-Negro. Confira mais informações da partida entre LDU e Flamengo: