LDU x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

A LDU terá a ingrata missão que, nos dois primeiros jogos pelo Grupo G da Libertadores, ninguém conseguiu: tirar pontos do Flamengo. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), os times equatorianos e brasileiros medirão forças no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU), pela terceira rodada da fase de grupos da competição.
+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoNeste momento, o Flamengo lidera soberano o grupo, com seis pontos (100% de aproveitamento), e buscará seguir voando em céu de brigadeiro desta vez sem Gerson no meio (além das ausências já esperadas de Rodrigo Caio, Thiago Maia e César) e a 2,734 metros acima do nível do mar, que pode ser o principal trunfo da Liga de Quito, que, invicta na temporada, vem de vitória no torneio e está com quatro pontos na tabela, no retrovisor do Rubro-Negro. Confira mais informações da partida entre LDU e Flamengo:
Estádio: Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU)Data e hora: 4 de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Esteban Ostojich (URU)Assistentes: Nicolás Taran e Martín Soppi (URU)
Onde assistir: SBT, CONMEBOL TV e Tempo Real do LANCE!
LDU (Técnico: Pablo Repetto)Gabbarini; Perlaza, Caicedo, Corozo e Cruz; Alcívar, Piovi, Zunino, Billy Arce e Muñoz (Kaprof); Cristian Borja
Desfalques: Johan Julio e Franklin GuerraSuspensos: -Pendurados: -
+ Veja a tabela completa da Libertadores
FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Willian Arão, Bruno Viana (Gustavo Henrique), Filipe Luís; João Gomes (Hugo Moura), Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Lesionados: Rodrigo Caio, Gerson, Thiago Maia e César.Suspensos: -Pendurados: -
PALPITES: Na redação do LANCE!, 60% acreditam em vitória do Flamengo, 30%, em empate e o restante, 10%, em triunfo da LDU.