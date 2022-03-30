futebol

LDU confirma o empréstimo de Jhojan Julio ao Santos

Meia-atacante chegou ao Brasil nesta quarta para exames médicos e assinar contrato...
LanceNet

30 mar 2022 às 14:08

Publicado em 30 de Março de 2022 às 14:08

A LDU, de Quito, confirmou o empréstimo do meia-atacante Jhojan Julio ao Santos. O equatoriano terá um vínculo de 14 meses, ou seja, até maio de 2023 e com os direitos de compra fixados. Jhojan chega na cidade de Santos na tarde desta quarta-feira para realizar exames médicos e assinar seu contrato.Aos 24 anos, o jogador tem como marcas a velocidade, força e muita ‘explosão’. O meia-atacante chegou a marcar gol contra o Peixe na Copa Libertadores de 2020. Na ocasião, ele fez para LDU na vitória santista por 2 a 1, no Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.Jhojan Julio é o oitavo reforço do Santos em 2022. Até o momento, o clube contratou os seguintes atletas: os zagueiros Maicon e Eduardo Bauermann, o lateral-direito Auro, os volantes Bruno Oliveira, Willian Maranhão e Rodrigo Fernández, o meia Ricardo Goulart.
