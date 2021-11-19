Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lazio x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
futebol

Lazio x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Duelo coloca frente a frente Massimiliano Allegri, pela Juventus, e Maurizio Sarri, pela Lazio, após anos disputando o Scudetto, mas vivendo momentos diferentes na carreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 12:52

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 12:52

A Juventus viaja para a capital e encara a Lazio, neste sábado, às 14h (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O duelo coloca frente a frente Massimiliano Allegri, comandante da Velha Senhora, e Maurizio Sarri, que protagonizaram grandes disputas pelo Scudetto nos últimos anos, mas que passam por um momento diferente em suas carreiras.DISPUTA PELA CHAMPIONS- Será um bom desafio, pois são duas equipes brigando pela 4ª colocação. Teremos jogos de grande importância de agora até dezembro. Não devemos pensar, mas apenas executar. Estamos a quatro pontos do 4º lugar e temos que fazer o resultado - ressalto Allegri, técnico da Juventus.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
DUELO DE TÉCNICOSNo período em que Sarri comandou o Napoli e Allegri realizava sua primeira passagem pela Juventus, os comandantes se enfrentaram em oito ocasiões e o equilíbrio prevaleceu. Foram três vitórias para o atual comandante da Lazio e quatro triunfos para o treinador do time de Turim, além de um empate.
FICHA TÉCNICA:Lazio x Juventus
Data e horário: 20/11/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Reina; Lazzari, Felipe, Acerbi e Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi e Luís Alberto; Felipe Anderson, Muriqi e Pedro
Desfalques: Ciro Immobile (machucado)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli e Rabiot; Morata e Chiesa
Desfalques: Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey, De Sciglio e Federico Bernardeschi (machucados)
Crédito: DueloentreLazioeJuventusprometeemoçãoeequilíbrio(MIGUELMEDINA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados