Lazio x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

A Juventus viaja para a capital e encara a Lazio, neste sábado, às 14h (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O duelo coloca frente a frente Massimiliano Allegri, comandante da Velha Senhora, e Maurizio Sarri, que protagonizaram grandes disputas pelo Scudetto nos últimos anos, mas que passam por um momento diferente em suas carreiras.DISPUTA PELA CHAMPIONS- Será um bom desafio, pois são duas equipes brigando pela 4ª colocação. Teremos jogos de grande importância de agora até dezembro. Não devemos pensar, mas apenas executar. Estamos a quatro pontos do 4º lugar e temos que fazer o resultado - ressalto Allegri, técnico da Juventus.
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DUELO DE TÉCNICOSNo período em que Sarri comandou o Napoli e Allegri realizava sua primeira passagem pela Juventus, os comandantes se enfrentaram em oito ocasiões e o equilíbrio prevaleceu. Foram três vitórias para o atual comandante da Lazio e quatro triunfos para o treinador do time de Turim, além de um empate.
FICHA TÉCNICA:Lazio x Juventus
Data e horário: 20/11/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Reina; Lazzari, Felipe, Acerbi e Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi e Luís Alberto; Felipe Anderson, Muriqi e Pedro
Desfalques: Ciro Immobile (machucado)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli e Rabiot; Morata e Chiesa
Desfalques: Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey, De Sciglio e Federico Bernardeschi (machucados)