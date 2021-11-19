Lazio x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

A Juventus viaja para a capital e encara a Lazio, neste sábado, às 14h (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O duelo coloca frente a frente Massimiliano Allegri, comandante da Velha Senhora, e Maurizio Sarri, que protagonizaram grandes disputas pelo Scudetto nos últimos anos, mas que passam por um momento diferente em suas carreiras.DISPUTA PELA CHAMPIONS- Será um bom desafio, pois são duas equipes brigando pela 4ª colocação. Teremos jogos de grande importância de agora até dezembro. Não devemos pensar, mas apenas executar. Estamos a quatro pontos do 4º lugar e temos que fazer o resultado - ressalto Allegri, técnico da Juventus.