Lázaro, sequência invicta, retorno de jogador e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Volta Redonda

Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda no Estádio Luso Brasileiro, às 18h, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Depois de estrear com vitória, o Rubro-Negro quer mais três pontos na tabela para se manter na briga pelo inédito tetra. Desse modo, a seguir, o LANCE! destacou cinco pontos para a Nação ficar de olho dentro de campo.> GALERIA: confira 20 fotos do primeiro dia de Marinho no FlamengoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWLÁZARO

O meia-atacante, que é umas principais joias do clube, foi o grande destaque da estreia do Flamengo no Cariocão 2022. Lázaro teve liberdade para se movimentar enquanto esteve em campo e ainda marcou os dois gols da vitória rubro-negra. Assim, a expectativa é de que o camisa 13 tenha, novamente, essa liberdade e ajude o Fla a mais um triunfo.MATHEUS CUNHA

Outro nome importante da partida de estreia foi o goleiro Matheus Cunha, de apenas 20 anos. Seguro durante todo o jogo, ele se destacou com uma difícil defesa para evitar o empate da Lusa quando o jogo ainda estava 1 a 0. A tendência é de que o camisa 51, mais uma vez, seja titular nesta noite.> Veja e simule a tabela do CariocãoPOSTURA OFENSIVA

Assim como fez na Copinha, Fábio Matias escalou uma equipe ofensiva para enfrentar a Portuguesa. O Flamengo foi a campo com apenas um volante de contenção (Igor Jesus), dois meias (Matheus França e Yuri) e três atacantes (Lázaro, Thiaguinho e André). Durante a coletiva, ele ressaltou que a intensidade é "algo institucional" do Fla.RETORNO

Para montar o Rubro-Negro neste sábado, Fábio Matias contará com a volta de João Gomes, que havia testado positivo para a Covid-19 no início da semana. O volante terminou o ano de 2021 em alta e pode ser uma peça importante para o jogo contra o Volta Redonda.SEQUÊNCIA INVICTA

Por fim, é válido lembrar que o Flamengo não sabe o que é perder no Raulino de Oliveira há mais de seis anos. Nos últimos 20 jogos, foram 16 vitórias e quatro empates. Com uma sequência favorável, o Fla vai em busca de mais três pontos para se aproximar do inédito tetra campeonato.