Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lázaro faz balanço da temporada e prevê Flamengo mais forte em 2022: 'Vivemos de grandes conquistas'
futebol

Lázaro faz balanço da temporada e prevê Flamengo mais forte em 2022: 'Vivemos de grandes conquistas'

Lázaro tem a segunda maior multa rescisória entre os crias da base do Flamengo; fica atrás apenas de Matheus França, que estendeu o vínculo com o clube em outubro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2021 às 15:58

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 15:58

Como boa parte do elenco principal recebeu férias, crias da base do Flamengo receberam oportunidade no último jogo do time no ano. Este foi o caso de Lázaro, uma das principais promessas da base rubro-negro, que, inclusive, começou a partida contra o Atlético-GO entre os titulares. Por meio das redes sociais, o meia admitiu que a temporada foi abaixo do esperado, mas acredita que o Fla voltará mais forte em 2022.> Gabigol defende Andreas de falha na Libertadores: 'Não foi ali que perdemos'- Não foi o ano que queríamos, mas te agradeço meu Deus pelos momentos de aprendizado. Somos o Flamengo, vivemos de grandes conquistas, e, em 2022, voltaremos mais fortes - escreveu o meio-campista. Vale lembrar que Lázaro tem a segunda maior multa rescisória entre os crias da base do Flamengo (80 milhões de euros) - fica atrás apenas de Matheus França, que estendeu o vínculo com o clube em outubro (clique aqui e relembre).
Nesta temporada, Lázaro entrou em campo pela equipe profissional e conseguiu uma assistência e nenhum gol. Por outro lado, pelo sub-20, foram 23 partidas disputadas, com direito a 14 gols marcados e sete assistências.
> Veja como ficou a tabela do Brasileirão
Agora, o Rubro-Negro volta a campo em 2022. Com muitas arestas para serem aparadas, o Flamengo enfrenta a Portuguesa-RJ, a princípio no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A FERJ ainda confirmará, mas a partida está prevista para acontecer no dia 26 ou 27 de janeiro.
Crédito: LázarofoititularnaúltimapartidadoFlamengonoano(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados