Lázaro faz balanço da temporada e prevê Flamengo mais forte em 2022: 'Vivemos de grandes conquistas'

Como boa parte do elenco principal recebeu férias, crias da base do Flamengo receberam oportunidade no último jogo do time no ano. Este foi o caso de Lázaro, uma das principais promessas da base rubro-negro, que, inclusive, começou a partida contra o Atlético-GO entre os titulares. Por meio das redes sociais, o meia admitiu que a temporada foi abaixo do esperado, mas acredita que o Fla voltará mais forte em 2022.> Gabigol defende Andreas de falha na Libertadores: 'Não foi ali que perdemos'- Não foi o ano que queríamos, mas te agradeço meu Deus pelos momentos de aprendizado. Somos o Flamengo, vivemos de grandes conquistas, e, em 2022, voltaremos mais fortes - escreveu o meio-campista. Vale lembrar que Lázaro tem a segunda maior multa rescisória entre os crias da base do Flamengo (80 milhões de euros) - fica atrás apenas de Matheus França, que estendeu o vínculo com o clube em outubro (clique aqui e relembre).
Nesta temporada, Lázaro entrou em campo pela equipe profissional e conseguiu uma assistência e nenhum gol. Por outro lado, pelo sub-20, foram 23 partidas disputadas, com direito a 14 gols marcados e sete assistências.
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Agora, o Rubro-Negro volta a campo em 2022. Com muitas arestas para serem aparadas, o Flamengo enfrenta a Portuguesa-RJ, a princípio no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A FERJ ainda confirmará, mas a partida está prevista para acontecer no dia 26 ou 27 de janeiro.