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Lázaro deixa o comando do Corinthians com aproveitamento de quase 90%: 'Resultados são relativos'

Em cinco partidas pelo Timão, o interino conquistou quatro vitórias e um empate ...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 07:00
O técnico interino Fernando Lázaro se despediu do comando do Corinthians sem derrota. Em cinco partidas, foram quatro vitórias e um empate nessa segunda passagem (houve ainda dois jogos no ano passado), com aproveitamento de 86,6%. O último jogo aconteceu no domingo (27), quando o Timão venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.
+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022- Os resultados são relativos. É necessário entender os contextos e o nível de adversários que tivemos em outros momentos. Hoje, um jogo contra uma equipe importante, com boa qualidade. Nunca me preocupei muito com isso. A sequência do trabalho vai trazer uma equipe construindo seu início de temporada. Os atletas estando em uma melhor condição individualmente para poder coletivamente auxiliar da forma que for colocado para eles futuramente - disse Lázaro, após o confronto.
Questionado sobre o maior desafio no período em que esteve no comando do Alvinegro, Lázaro disse que a parte tática, por já estar envolvido, foi mais natural.
- Sair de uma posição na qual você está mais habituado para momentos como esse por exemplo, de imprensa e mesmo com os atletas, um posicionamento diferente. Tenho por perfil pessoal uma descrição, então estar em um lugar aonde você está bastante observado e analisado, esses pontos alteraram bastante, e dormir (risos). Equilibrar isso não é fácil - afirmou.O novo treinador do Corinthians, Vítor Pereira, esteve no estádio para assistir ao duelo contra o Bragantino. Lázaro afirmou que ele e o português já tiveram algumas conversas e vão seguir em contato durante a semana. Sobre o tempo em que o novo técnico deve demorar para conhecer todo o elenco, o interino prefere não arriscar.
- Impossível precisar. Ele tem uma metodologia bem construída, equipe de trabalho consolidada, e isso ajuda muito. Gradualmente vão se inteirar das condições e competições, conhecer melhor o processo e cultura daqui. Que seja o quanto antes. O tempo também é relativo nesses casos - completou Lázaro.
Crédito: LázaroduranteapartidacontraoMassaBruta(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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