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Lautaro Martínez revela que quase fechou com o Barcelona: 'Cheguei a conversar com Messi'

Atacante da Inter de Milão fala em entrevista à imprensa argentina e revela que conversas com o Barcelona não foram para a frente por conta da grave crise financeira catalã...
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Publicado em 

06 mai 2021 às 14:55

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 14:55

Crédito: JUAN IGNACIO RONCORONI / POOL / AFP
Campeão italiano com a Inter de Milão, o atacante Lautaro Martínez quase não participou da campanha que culminou no scudetto da Nerazzurri. Em entrevista à imprensa argentina, o Touro disse que quase fechou com o Barcelona no início da temporada e que conversou com Lionel Messi sobre.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Estava muito perto do Barcelona, ​​tinha conversado isso com o Leo (Messi), mas eles tinham problemas financeiros e eu decidi ficar. Foi positivo porque no final consegui ser campeão - disse Lautaro Martínez em entrevista à "ESPN" da Argentina.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
O camisa 10 seguiu sobre o assunto e comemorou a permanência no clube italiano. Para Lautaro, sua decisão foi certa.
- Desde criança sonhava em ser campeão. Acho que tive razão em ficar, pois hoje ganhei um título. Sonhava em ter uma família e em ganhar títulos, e hoje tenho - concluiu.

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