Lautaro Martínez revela que quase fechou com o Barcelona: 'Cheguei a conversar com Messi'

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Campeão italiano com a Inter de Milão, o atacante Lautaro Martínez quase não participou da campanha que culminou no scudetto da Nerazzurri. Em entrevista à imprensa argentina, o Touro disse que quase fechou com o Barcelona no início da temporada e que conversou com Lionel Messi sobre.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Estava muito perto do Barcelona, ​​tinha conversado isso com o Leo (Messi), mas eles tinham problemas financeiros e eu decidi ficar. Foi positivo porque no final consegui ser campeão - disse Lautaro Martínez em entrevista à "ESPN" da Argentina.

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O camisa 10 seguiu sobre o assunto e comemorou a permanência no clube italiano. Para Lautaro, sua decisão foi certa.