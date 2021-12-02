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Lautaro Martínez revela conversa com Messi após sondagens do Barcelona pelo atacante da Inter

Argentino era o alvo principal da equipe blaugrana antes do duro golpe econômico causado por conta da pandemia da Covid-19, mas atleta renovou com equipe italiana...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 11:47

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 11:47

O atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, revelou que conversou com Lionel Messi no período em que seu nome esteve ligado ao Barcelona. Em entrevista à "Sport Midiaset", o argentino afirmou que sempre esteve tranquilo com relação as especulações.- Conversei com ele (Messi) muitas vezes na seleção. Ele me falou sobre a situação do Barcelona, mas sempre fui tranquilo, sempre conversei com a Inter para chegar em um acordo, pois estou feliz aqui.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O camisa 10 também comentou sobre a saída de Romelu Lukaku para o Chelsea e diz respeitar a decisão do ex-companheiro de clube.
- Foi uma escolha pessoal dele. Ele estava feliz aqui, conversamos muito. Ele escolheu ir, pois estava com vontade. Agora estamos aqui e queremos dar o nosso melhor pela Inter.
Sem Lukaku, Lautaro Martínez ganhou a companhia de Dzeko no comando de ataque. O argentino, que ganhou mais protagonismo, soma oito gols no Campeonato Italiano, competição em que, após um início irregular, o clube nerazzurri briga pelo título.
Crédito: LautaroMartínezestevenamiradoBarcelona(Foto:AFP

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