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futebol

Laudo solicitado pelo Flamengo confirma ato racista contra Gabigol

O atacante do Flamengo ouviu gritos de 'macaco' quando se dirigia aos vestiários na partida contra o Fluminense, válida pelo Cariocão, no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 19:01
Após passar pela a análise de um perito, o laudo solicitado pelo Flamengo confirmou os gritos racistas contra Gabigol na partida contra o Fluminense, válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. A informação é do site "ge", que também noticiou a confirmação da gravação - ou seja, não houve edições no vídeo.> ATUAÇÕES: Arrascaeta brilha e comanda goleada do Flamengo no Cariocão Dessa forma, o perito confirmou os gritos de "macaco" dirigido ao camisa 9 do Flamengo. Vale lembrar que o laudo foi enviado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), que, na última terça-feira, abriu aceitou o pedido encaminhado pelo Fluminense para apuração da denúncia de racismo feita por Gabi (clique aqui e saiba mais).
Também na última semana, o atacante se manifestou sobre o episódio em entrevista à Fla TV. Gabigol lamentou o caso e destacou que sabia que teria alguma imagem para provar que sofreu injúria racial. O camisa 9 ainda ressaltou que espera que as devidas medidas sejam tomadas.
- No momento, eu ouvi quando estava descendo, mas estava tão focado no jogo que fui para o vestiário. Depois eu sabia que teria alguma imagem para provar. Não conseguimos achar quem foi, mas é uma cena muito triste, pois meus pais estavam lá, meus amigos. É algo que não é viável, não tem tamanho para quem faz isso. Fiz isso e faço porque posso representar muitas pessoas que passam por isso e não vemos. Ter isso como exemplo, uma voz ativa, é importante - disse Gabi.
- Espero que as devidas medidas sejam tomadas. Vi que o Flamengo está se posicionando, o Fluminense tem ajudado. Recebi a mensagem do Vasco. Não é só futebol, todos devemos entender que isso não deve existir. Fiquei feliz pelo gol de ontem e comemorar dessa forma - completou.
Crédito: GabicomentouocasoementrevistaàFlaTV(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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