Lateral Paulo Victor é anunciado como reforço pelo Internacional

Seis dias depois de sacramentada a volta de Diego Aguirre ao comando técnico do Internacional, o clube já se movimentou no mercado e conseguiu captar o primeiro reforço para o recém-chegado treinador. Trata-se do lateral-direito Paulo Victor, que estava no Botafogo.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O Colorado não deu maiores detalhes em relação a valores, mencionando apenas que adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos de idade e firmou vínculo até 2024.
Em nota oficial, o clube carioca informou em nota que negociou 25% dos direitos econômicos pelo valor de R$ 3 milhões. Já o portal 'ge' apontou que os outros 25% foram adquiridos junto ao time que PV defendeu antes do Botafogo, o Nova Iguaçu, pela igual quantia de R$ 3 milhões.
Fato é que Paulo Victor chega para uma posição onde Aguirre contavano plantel com outras três alternativas: Saravia (que retomou a titularidade após se recuperar de lesão no joelho), Heitor (nome que ganhou bastante moral na ausência de Saravia) além do jovem Mazetti que, no profissional, fez até então somente três partidas.Jogador chega com acordo firmado até 2024 (Divulgação/Internacional)