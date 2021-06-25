Lateral Paulo Victor é anunciado como reforço pelo Internacional

Seis dias depois de sacramentada a volta de Diego Aguirre ao comando técnico do Internacional, o clube já se movimentou no mercado e conseguiu captar o primeiro reforço para o recém-chegado treinador. Trata-se do lateral-direito Paulo Victor, que estava no Botafogo.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O Colorado não deu maiores detalhes em relação a valores, mencionando apenas que adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos de idade e firmou vínculo até 2024.

Em nota oficial, o clube carioca informou em nota que negociou 25% dos direitos econômicos pelo valor de R$ 3 milhões. Já o portal 'ge' apontou que os outros 25% foram adquiridos junto ao time que PV defendeu antes do Botafogo, o Nova Iguaçu, pela igual quantia de R$ 3 milhões.