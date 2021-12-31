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futebol

Lateral Pará deixa o Cruzeiro antes mesmo de ser apresentado

 Jogador rescindiu o pré-contrato com a Raposa  e não defenderá o clube em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 22:35

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 22:35

Nem foi apresentado oficialmente no Cruzeiro e o lateral-direito Pará, de 35 anos, deixará a Raposa. O jogador, ex-Santos, foi anunciado como reforço do Cruzeiro em dezembro. A saída de Pará do time mineiro antes de qualquer apresentação veio após um comunicado divulgado nas redes sociais pela OTB, que agencia a carreira do atleta.No texto, a OTB diz que o pré-contrato com a Raposa foi rescindido. Pará chegou ao Cruzeiro por indicação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Todavia, com a saída do treinador, demitido pela nova gestão, comandada por Ronaldo Fenômeno, o lateral decidiu não seguir no clube.
Contudo, o principal empecilho para que Pará seguisse em BH foi financeiro. Os contratos feitos antes da venda da SAF para Ronaldo estão sendo revistos. E, caso os contratados não se adequem à faixa salarial que o Cruzeiro irá pagar, não haverá acordo. Pará e outros nove jogadores foram contratados por Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol.
Outro caso de jogador que não deve ficar é do zagueiro Sidnei, pois ele anunciou que não aceitará a readequação salarial proposta pela gestão do Fenômeno.Veja abaixo o comunicado oficial dos representantes de Pará: A OTB informa que chegou a um acordo com o Cruzeiro para rescisão do pré-contrato que o lateral Pará assinou com o clube, no dia 04/12/2021.O atleta, que havia recusado outras propostas, para voltar a trabalhar com Vanderlei Luxemburgo, optou por seguir outro caminho a partir da saída do treinador do comando da equipe Mineira. A OTB informa ainda que mantém conversas avançadas para definição do futuro do jogador em novo clube. O destino do atleta deve ser selado logo nos primeiros dias de 2022. Att.Bruno PaivaMarcelo Goldfarb
Crédito: ParáchegouaseranunciadopeloCruzeiro,masnãoatuaránotimeazulem2022-(Divulgação/Cruzeiro

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