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Lateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentos

O jogador do Cruzeiro teve seus primeiros testes com resultado inconclusivo e um novo exame mostrou que não há a presença do coronavírus em seu organismo...
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Publicado em 

24 jun 2020 às 20:16

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 20:16

Crédito: João Lucas teve de realizar outro teste para confirmar o diagnostico negativo para a Covid-19-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro informou que o lateral-esquerdo João Lucas, que anteriormente teve seus exames com resultados inconclusivos, realizou novos testes nos últimos dias e todos constataram negativo para a Covid-19.
Portanto, o jogador foi liberado para retomar as atividades e, nesta quarta-feira, já treinou com o restante do elenco na Toca II. A Raposa ainda aguarda os resultados de outros três atletas. Dois, com nomes não revelados e do atacante Thiago. Todos os primeiros exames deram inconclusivos. O médico do clube. Sérgio Campolina explicou o motivo de acontecer essas situações em alguns testes. E MAIS:Maurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaHenrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao CruzeiroRaul Cáceres chega a BH para fazer exames e acertar com o CruzeiroCruzeiro recebe convite para voltar a jogar na Arena do JacaréCruzeiro tem baixa na lateral com estiramento de Patrick Brey-O nosso protocolo é montado a partir de informações clínicas colhidas diariamente, e também através de avaliações laboratoriais realizadas semanalmente, incluindo testes específicos da presença ou não do vírus, e através da pesquisa imunológica. Muitas vezes ocorrem resultados considerados inconclusivos, como aconteceu com dois atletas em nosso penúltimo exame (dia 11 de junho), e agora com mais dois jogadores nos testes realizados na última sexta-feira (19 de junho). Os quatro profissionais têm em comum o fato de estarem totalmente assintomáticos, assim como seus contatos pessoais e diretos em domicílio. Como os resultados ainda são inconclusivos, optamos pelo afastamento dos jogadores até a conclusão do período de quarentena (duas semanas mantendo-se assintomáticos) ou até que os exames apresentem resultados concretos-disse Campolina. O Cruzeiro já teve três casos confirmados de COVID-19, O zagueiro Léo, o atacante Vinícius Popó e o volante Jean testaram positivo, mas todos estão curados e liberados para os treinos. E MAIS:Campanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptadaCruzeiro recebe ordens de pagamento da FIFA por débitos referentes a Rafael Sóbis e Pedro RochaCruzeiro confirma empréstimo de Rafael Santos para a ChapecoenseFicou caro! Independiente pede mais de R$ 11 milhões e Lucas Romero fica praticamente descartado do CruzeiroTROPEIRÃOCAST no ar - Do #MANTODAMASSA à MP que lasca E MAIS:

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