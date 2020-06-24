Lateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentos

Portanto, o jogador foi liberado para retomar as atividades e, nesta quarta-feira, já treinou com o restante do elenco na Toca II. A Raposa ainda aguarda os resultados de outros três atletas. Dois, com nomes não revelados e do atacante Thiago. Todos os primeiros exames deram inconclusivos. O médico do clube. Sérgio Campolina explicou o motivo de acontecer essas situações em alguns testes. E MAIS:Maurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaHenrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao CruzeiroRaul Cáceres chega a BH para fazer exames e acertar com o CruzeiroCruzeiro recebe convite para voltar a jogar na Arena do JacaréCruzeiro tem baixa na lateral com estiramento de Patrick Brey-O nosso protocolo é montado a partir de informações clínicas colhidas diariamente, e também através de avaliações laboratoriais realizadas semanalmente, incluindo testes específicos da presença ou não do vírus, e através da pesquisa imunológica. Muitas vezes ocorrem resultados considerados inconclusivos, como aconteceu com dois atletas em nosso penúltimo exame (dia 11 de junho), e agora com mais dois jogadores nos testes realizados na última sexta-feira (19 de junho). Os quatro profissionais têm em comum o fato de estarem totalmente assintomáticos, assim como seus contatos pessoais e diretos em domicílio. Como os resultados ainda são inconclusivos, optamos pelo afastamento dos jogadores até a conclusão do período de quarentena (duas semanas mantendo-se assintomáticos) ou até que os exames apresentem resultados concretos-disse Campolina. O Cruzeiro já teve três casos confirmados de COVID-19, O zagueiro Léo, o atacante Vinícius Popó e o volante Jean testaram positivo, mas todos estão curados e liberados para os treinos. E MAIS:Campanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptadaCruzeiro recebe ordens de pagamento da FIFA por débitos referentes a Rafael Sóbis e Pedro RochaCruzeiro confirma empréstimo de Rafael Santos para a ChapecoenseFicou caro! Independiente pede mais de R$ 11 milhões e Lucas Romero fica praticamente descartado do CruzeiroTROPEIRÃOCAST no ar - Do #MANTODAMASSA à MP que lasca E MAIS: