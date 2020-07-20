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futebol

Lateral Giovanni está em BH e deve concluir seu acerto com o Cruzeiro

O jogador, que está em fim de contrato com o Bahia, está mantendo contato com Enderson Moreira para reforçar o time celeste...

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 20:33

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 20:33
Crédito: Giovanni já trabalhou com Enderson Moreira, o que pode faciltar o acerto com a Raposa-(Felipe Oliveira/Divulgação/Bahia
O lateral-esquerdo Giovanni, que tem contrato com o Bahia até o fim deste mês, está em Belo Horizonte. O jogador chegou à capital mineira na manhã desta segunda-feira, 20 de julho para a realização exames médicos e assim, fazer seu acerto com o Cruzeiro e reforçar o time mineiro na Série B 2020. A Raposa já estava interessada no jogador, de 31 anos, pois tem o técnico Enderson Moreira como “avalista”, já que trabalharam juntos. O contato entre o lateral e o treinador foi um facilitador para a vinda de Giovanni. A chegada de Giovanni a BH foi informada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Giovanni não estava sendo aproveitado no Bahia. Ele não atuou nas 17 partidas do Tricolor de Aço em 2020. O lateral-esquerdo esteve com Enderson no Fluminense, em 2015, e no América-MG, entre 2017 e 2018. A vinda de outro atleta para a lateral-esquerda, apesar de contar com três jogadores da posição(João Lucas, Marcelo Hermes e Patrick Brey), se deve pela falta de confiança dos atletas que estão no grupo cruzeirense. Daí, o desejo de ter mais um nome para compor o grupo. O lateral-esquerdo começou no futebol jogando no interior paulista, indo depois para Fluminense após se destacar no Criciúma, em 2014. Rodou por algumas equipes, como América-MG, onde trabalhou também com Enderson Moreira, além do Bahia.

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