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futebol

Lateral-esquerdo Giovanni é reintegrado ao elenco do Cruzeiro

O jogador, muito criticado pelas más atuações na Raposa, recebeu nova chance com o técnico Ney Franco para compor o elenco...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 19:04
Crédito: Giovanni compoerá a lateral-esquerda com o jovem Matheus Pereira-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro reintegrou o lateral Giovanni ao seu elenco principal. O jogador já voltou aos treinamentos na Toca da Raposa. O retorno do lateral-esquerdo foi um pedido do técnico Ney Franco. Giovanni estava vindo de uma série de más atuações, sendo muito criticado pelo torcedor. A pressão gerou a sua retirada dos planos do clube, que iria até negociar sua saída. O jogador foi pedido pelo ex-técnico Enderson Moreira, que o colocou de titular, mas nos sete jogos em que atuou, não deixou boa impressão. Outro reintegrado foi o atacante Welinton, também a pedido de Ney Franco. Judivan rescindiu e acertou com o Botafogo-SP, e o zagueiro Arthur foi emprestado ao América-MG. Somente o lateral-esquerdo João Lucas está com a situação indefinida. A volta de Giovanni é para compor a lateral-esquerda, que estava contando apenas com o jovem Matheus Pereira, que virou titular e vem tendo boas atuações pelo Cruzeiro. Com a proibição de registrar outros jogadores por uma punição imposta pela FIFA, por um débito não pago com o Zorya-UCR, a solução foi tentar dar outra chance para Giovanni no clube celeste.

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