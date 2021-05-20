Lateral-esquerdo Geferson é campeão com CSKA Sofia da Copa da Bulgária

Crédito: Divulgação/CSKA Sofia

O CSKA Sofia conquistou o título da Copa da Bulgária, após bater o Arda Kardzhali, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (19). O gol do título foi marcado aos 40 minutos da etapa final, por Bismarck Charles, em finalização de perna direita no ângulo. Esse foi o primeiro título do lateral-esquerdo Geferson, ex-Internacional e Vitória, com a camisa da potência búlgara.

"Muito feliz com o meu primeiro título na Bulgária. Batalhamos muito por isso, desde o primeiro dia que cheguei aqui até hoje. Esse é o primeiro passo para o CSKA voltar ao posto de onde nunca deveria ter saído, que é no topo do futebol búlgaro. Isso vai dar ainda mais confiança para todos no clube e vamos seguir trabalhando forte para trazer mais conquistas ao CSKA", comentou o camisa 3.

O CSKA Sofia é o time mais vencedor da história do país do leste europeu, porém, por questões financeiras, viu sua hegemonia no país ser ameaçada pelo Ludogorets e, inclusive, chegou a ser relegado para divisões inferiores. Até por isso, o título da Copa da Bulgária foi bastante celebrado pelos jogadores e torcida, após eliminarem o próprio rival Ludogorets nas semis da competição. Para celebrar a conquista, Geferson teve que superar uma ruptura parcial no ligamento do joelho, que o deixou de molho nas últimas semanas. O jogador fez intensivo tratamento com o departamento médico da equipe para poder vivenciar a final da Copa da Bulgária. A recompensa para tamanha dedicação é a medalha que Geferson, agora, ostenta no peito.