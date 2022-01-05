Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lateral-esquerdo Dudu se despede do Bahia nas redes sociais

Atleta fez 16 jogos pelo Tricolor de Aço e estava emprestado pelo Confiança
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 11:14

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:14

O lateral-esquerdo Dudu anunciou, por meio das redes sociais, a sua saída do Bahia. O atleta chegou ao clube em meados de junho e fez 16 jogos pelo Tricolor de Aço. O lateral-esquerdo foi titular no Brasileiro de Aspirantes com a equipe Sub-23 e também na disputa da Copa do Nordeste Sub-20, além de ter atuado no Brasileiro Sub-20.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!- Só tenho a agradecer por essa passagem nesse clube gigante que é o Bahia. Foram 16 jogos onde pude aprender e evoluir bastante como atleta. Fica aqui registrado meu carinho pelo clube e minha torcida para o sucesso de todos os profissionais que lá trabalham. Muito obrigado! - publicou em seu perfil.
Emprestado pela equipe do Confiança, o jogador deve ser negociado novamente, segundo informações do próprio empresário do atleta. Dudu é considerado um dos maiores ativos do time sergipano, onde tem contrato até 2023. O jogador é cria da base do Dragão e subiu ao profissional do time em 2020, onde chegou a disputar a Copa do Nordeste e a Série B do Campeonato Brasileiro, atuando como titular.
Dudu foi eleito o “Craque Revelação” do Campeonato Sergipano em 2021, torneio vencido pelo próprio Confiança. O atleta também soma no currículo um título do Brasileiro Sub-20 quando da sua passagem pelas categorias da base do Atlético-MG.
Crédito: JogadoratuousomentenabasedoEsquadrão(FelipeOliveira/ECBahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca faz jogo duro, mas perde para número 3 do mundo em Monte Carlo
Imagem de destaque
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2"
Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados