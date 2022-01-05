Lateral-esquerdo Dudu se despede do Bahia nas redes sociais

O lateral-esquerdo Dudu anunciou, por meio das redes sociais, a sua saída do Bahia. O atleta chegou ao clube em meados de junho e fez 16 jogos pelo Tricolor de Aço. O lateral-esquerdo foi titular no Brasileiro de Aspirantes com a equipe Sub-23 e também na disputa da Copa do Nordeste Sub-20, além de ter atuado no Brasileiro Sub-20.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!- Só tenho a agradecer por essa passagem nesse clube gigante que é o Bahia. Foram 16 jogos onde pude aprender e evoluir bastante como atleta. Fica aqui registrado meu carinho pelo clube e minha torcida para o sucesso de todos os profissionais que lá trabalham. Muito obrigado! - publicou em seu perfil.