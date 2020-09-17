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Lateral-esquerdo assina primeiro contrato profissional no Corinthians

Ex-Flamego, o lateral Léo Santos, de 17 anos, chegou ao clube paulista no início desta temporada, se destacou e já assinou vínculo profissional por um ano e meio...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 17:58
Crédito: Divulgação
O lateral-esquerdo Léo Santos de 17 anos, firmou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians. Campeão Brasileiro sub-17 com Flamengo em 2019, o jogador que é natural do Rio de Janeiro, chamou a atenção da diretoria do time paulista. Com isso, mudou de equipe no começo desta temporada quando chegou para integrar o grupo sub-17 do Timão.Com o contrato profissional assinado, Léo Santos firmou compromisso por 18 meses com o clube. O jovem atleta usou as redes sociais para comemorar a conquista profissional e agradeceu ao Corinthians pela confiança.
- Grato por ter assinado meu primeiro contrato profissional com o Corinthians. Só tenho que agradecer a Deus pelo que tem feito em minha vida. Só gratidão a Deus. Tudo é feito no tempo dele, e seu tempo é perfeito, basta crer! Agradeço também a UJ Football Talent por acreditar no meu trabalho e sempre me passar confiança - escreveu o jovem lateral.No Corinthians o jogador é apontado como joia rara para uma posição tão carente no futebol. A pouca idade acompanhada da maturidade dentro de campo tem sido elogiado no dia a dia pela comissão técnica que acompanha o trabalho do atleta na base do clube alvinegro, ponto que foi reforçado pelo empresário do atleta, Ulisses Jorge.
- O Léo é um menino com um futuro muito promissor. Ligado na família e ciente da responsabilidade que carrega por vestir a camisa de um grande clube como o Corinthians. Ele tem tudo para escrever uma linda história nesse clube - comento o agente.
Pelo Flamengo Léo Santos se destacou nas categorias sub-15 e sub-17 conquistando múltiplos troféus, entre eles o título de Campeão Brasileiro sub-17, em 2019, Copa Nyke, Troféu Guilherme Embry e Campeonato estadual. O jogador chegou no clube Carioca em janeiro de 2017 e permaneceu até o final de 2019 quando se transferiu para o Corinthians.

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