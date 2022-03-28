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futebol

Lateral em pauta: Flamengo negocia com Ayrton Lucas, ex-Fluminense

Lateral-esquerdo do Spartak Moscou tem conversas para reforçar o Flamengo; contrato seria por empréstimo até o fim do ano...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 12:41
O Flamengo tem um novo alvo para a lateral-esquerda. O Rubro-Negro negocia a chegada de Ayrton Lucas, do Spartak Moscou-RUS. A diretoria está confiante em um acerto e já iniciou as tratativas com a equipe russa. A notícia foi dada inicialmente pelo jornalista Mauro Cezar e confirmada pelo LANCE!.
+ Pressionado por contratações, Flamengo reforça confiança em alas-direitos mesmo com vaga em aberto
A intenção é ter o brasileiro por empréstimo até o fim do ano. Ayrton renovou o contrato até 2016 recentemente, o que dificultaria uma mudança em definitivo. A guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, contudo, pode facilitar uma mudança de ares para o defensor.
Vale ressaltar, contudo, que o Campeonato Russo, até aqui, não parou pelos conflitos. Mesmo assim, o Flamengo está confiante em um final feliz. A intenção do Rubro-Negro é, junto do empréstimo, colocar uma obrigação de compra - ou ao menos uma opção.
Ayrton Lucas, com passagem pela base do ABC-RN, se destacou pelo Fluminense em 2018. O Spartak Moscou investiu 7 milhões de euros pela contratação do lateral à época.
O brasileiro é conhecido pela chegada ao ataque e força ofensiva, o que pode encaixar com o esquema tático de Paulo Sousa, que tem optado com alas e um esquema de três zagueiros nos últimos jogos.
Crédito: AyrtonLucas,doSpartak,estánamiradoFlamengo(Foto:Divulgação/SpartakMoscou

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