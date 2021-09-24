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Lateral é absolvido pelo STJD e fica à disposição do Flamengo para semifinal da Copa do Brasil

Expulso no jogo de ida contra o Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil, Isla foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta sexta-feira...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 14:32
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Julgado nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o lateral-direito Isla foi absolvido e fica à disposição do Flamengo para os jogos da semifinal contra o Athletico, que serão disputados nos dias 20 e 27 de outubro.
Isla, expulso na partida de ida contra o Grêmio, em Porto Alegre, foi inocentado por unanimidade no STJD. O lateral-direito respondeu por ato desleal ou hostilPor outro lado, o também lateral-direito Vanderson, do Grêmio, foi punido com uma partida de suspensão por prática de jogada violenta. O atleta foi expulso na mesma partida, por dar uma entrada com a sola da chuteira em Vitinho, já nos acréscimos da etapa final.

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