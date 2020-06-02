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Lateral do Zenit e campeão olímpico revela o porquê não acertou com o Flamengo e diz: 'No futuro, pode ser'

Douglas Santos, lateral-esquerdo que brilhou com a camisa do Atlético-MG e do Hamburgo, explicou os motivos para que a negociação com o Rubro-Negro não tenha ocorrido...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 18:47

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 18:47

Crédito: Divulgação/Zenit
Hoje, o Flamengo conta com três jogadores campeões olímpicos, em 2016 - Rodrigo Caio, Thiago Maia e Gabigol. E poderia ter mais um em seu elenco. Isso porque, o lateral-esquerdo Douglas Santos admitiu que foi procurado pela diretoria do Flamengo quando ainda defendia o Hamburgo, da Alemanha.
Em entrevista ao canal "ESPN Brasil", Douglas Santos, atualmente no Zenit-RUS, explicou os motivos para que a negociação com o Rubro-Negro, entre 2016 e 2017, não tenha resultado em acerto. E admitiu: "No futuro próximo, pode ser".
- O Flamengo veio falar comigo e o meu empresário, mas meu intuito é permanecer por muito tempo na Europa. Ainda estava no Hamburgo e não tínhamos conseguido subir para 1ª divisão da Alemanha.
- Eu fiquei muito feliz porque minha família toda é flamenguista. Muita gente me parava na rua perguntando se iria ao Flamengo, se tinha acertado. Eu disse para ter calma porque as coisas iriam ocorrer como Deus quisesse. Eu fiquei feliz. No futuro próximo, pode ser. Mas eu estou focado em permanecer na Europa - completou o defensor de 26 anos.
Douglas foi revelado pelo Náutico e, após rápida passagem pela Udinese-ITA, brilhou com a camisa do Atlético-MG. Em seguida, retornou à Europa: foi para o Hamburgo e, desde o início da temporada 2019/20, defende o Zenit.E MAIS:Pesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira!Everton Ribeiro se manifesta contra racismo: 'Não quero ficar em silêncio'É só bola na rede! Veja quais são as maiores goleadas dos clubes de ponta E MAIS:

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