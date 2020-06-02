Lateral do Zenit e campeão olímpico revela o porquê não acertou com o Flamengo e diz: 'No futuro, pode ser'

Crédito: Divulgação/Zenit

Hoje, o Flamengo conta com três jogadores campeões olímpicos, em 2016 - Rodrigo Caio, Thiago Maia e Gabigol. E poderia ter mais um em seu elenco. Isso porque, o lateral-esquerdo Douglas Santos admitiu que foi procurado pela diretoria do Flamengo quando ainda defendia o Hamburgo, da Alemanha.

Em entrevista ao canal "ESPN Brasil", Douglas Santos, atualmente no Zenit-RUS, explicou os motivos para que a negociação com o Rubro-Negro, entre 2016 e 2017, não tenha resultado em acerto. E admitiu: "No futuro próximo, pode ser".

- O Flamengo veio falar comigo e o meu empresário, mas meu intuito é permanecer por muito tempo na Europa. Ainda estava no Hamburgo e não tínhamos conseguido subir para 1ª divisão da Alemanha.

- Eu fiquei muito feliz porque minha família toda é flamenguista. Muita gente me parava na rua perguntando se iria ao Flamengo, se tinha acertado. Eu disse para ter calma porque as coisas iriam ocorrer como Deus quisesse. Eu fiquei feliz. No futuro próximo, pode ser. Mas eu estou focado em permanecer na Europa - completou o defensor de 26 anos.