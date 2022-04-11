Lateral do Stuttgart entra no radar do Barcelona

O Barcelona estuda a contratação de um lateral-esquerdo. Segundo a 'Sky Sports', Borna Sosa, do Stuttgart e da seleção croata, pode reforçar a equipe blaugrana na próxima temporada.
Sosa tem contrato com o Stuttgart até 2025. Porém, uma cláusula permite que o lateral deixe o clube por 25 milhões de euros em caso de rebaixamento - o Stuttgart é o 15º colocado e luta para não entrar na zona da Bundesliga.
O lateral de 24 anos atua pela seleção croata, mas chegou a ser convidado para jogar pela Alemanha por possuir dupla nacionalidade. Sosa chegou ao Stuttgart em 2018, quando deixou a equipe do Dínamo Zagreb.