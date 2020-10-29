Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lateral do Santos B volta a treinar depois de passar por cirurgia e UTI

Lucas Sena viveu dias de drama por conta de uma obstrução intestinal...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 13:45
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
Nesta semana o lateral-esquerdo Lucas Sena retornou aos treinamentos com o time de aspirantes do Santos. O atleta passou mal momentos antes da derrota santista contra o Fluminense, no dia 30 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, e precisou ser submetido a uma cirurgia por conta de uma obstrução intestinal. O problema foi decorrente de outro procedimento cirúrgico realizado pelo jogador há três anos, por conta de uma apendicite. Lucas passou um drama nos últimos dias, inclusive com alteração dos batimentos cardíacos , que fez com que ele passasse 20 dias na UTI .
- Foi um período muito complicado, porque estávamos no Rio de Janeiro e tudo aconteceu de repente. Após a cirurgia, acabamos passando pelo susto de ir até a UTI e se tornou algo mais preocupante, porque à princípio faria a operação, me recuperaria e tudo voltaria ao normal, porém tudo isso aconteceu. Mas graças a Deus deu tudo certo, estou bem e quero me preparar para voltar o mais rápido possível aos gramados - disse Sena via assessoria.
Se recondicionando fisicamente, a expectativa é que o lateral-esquerdo volte a ter condições de ser relacionados em um intervalo de 15 dias.
O Peixe está na quinta colocação do Brasileiro de Aspirantes. Em três partidas, o time tem uma vitória, um empate e uma derrota. Neste domingo, às 15h, o Alvinegro recebe o Fluminense pela quarta rodada da competição.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados