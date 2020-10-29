Lateral do Santos B volta a treinar depois de passar por cirurgia e UTI

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

Nesta semana o lateral-esquerdo Lucas Sena retornou aos treinamentos com o time de aspirantes do Santos. O atleta passou mal momentos antes da derrota santista contra o Fluminense, no dia 30 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, e precisou ser submetido a uma cirurgia por conta de uma obstrução intestinal. O problema foi decorrente de outro procedimento cirúrgico realizado pelo jogador há três anos, por conta de uma apendicite. Lucas passou um drama nos últimos dias, inclusive com alteração dos batimentos cardíacos , que fez com que ele passasse 20 dias na UTI .

- Foi um período muito complicado, porque estávamos no Rio de Janeiro e tudo aconteceu de repente. Após a cirurgia, acabamos passando pelo susto de ir até a UTI e se tornou algo mais preocupante, porque à princípio faria a operação, me recuperaria e tudo voltaria ao normal, porém tudo isso aconteceu. Mas graças a Deus deu tudo certo, estou bem e quero me preparar para voltar o mais rápido possível aos gramados - disse Sena via assessoria.

Se recondicionando fisicamente, a expectativa é que o lateral-esquerdo volte a ter condições de ser relacionados em um intervalo de 15 dias.

O Peixe está na quinta colocação do Brasileiro de Aspirantes. Em três partidas, o time tem uma vitória, um empate e uma derrota. Neste domingo, às 15h, o Alvinegro recebe o Fluminense pela quarta rodada da competição.