Lateral do Paraná destaca Lúcio Flávio, novo auxiliar do Botafogo: 'Me ajudou muito na bola parada'

Lúcio Flávio é a nova aposta do Botafogo para a comissão técnica. Contratado para ser auxiliar permanente e até pensando em assumir como treinador em um longo prazo, o Alvinegro fechou com o ex-meio-campista, que retorna ao Alvinegro após cinco anos atuando no clube na década passada.
Lúcio Flávio era auxiliar do Paraná, que briga na parte superior e sonha com um acesso na Série B do Brasileirão. Ao LANCE!, Jean, lateral do Tricolor e atleta revelado nas categorias de base do Botafogo, afirmou que a relação do elenco paranista com o ex-jogador era positiva.
- Ele é mais moderno, mais observador. Não faz o tipo boleiro não. Me ajudou muito em relação a bola parada, individualmente falando, me deu muitas dicas para melhorar o máximo possível e executar dentro de campo - completou.
Lúcio Flávio estava no Paraná desde outubro de 2018. Jean não escondeu que a falta do ex-jogador será sentida no dia a dia da equipe paranista.
- Nos despedimos sim. Ele é um ídolo do Paraná e sabíamos da importância dele no dia a dia. A falta será notada e sentida, desejo muito sucesso pra ele nos próximos desafios da carreira. Mas temos, dentro do clube, profissionais gabaritados e de qualidade para repor e dar sequência ao bom trabalho que estamos realizando - finalizou.