Lateral do Corinthians se diz ansioso por estreia no Brasileirão sub-23

Terá início na tarde desta sexta-feira, o Campeonato Brasileiro sub-23. O torneio é uma das últimas competições nacionais a retornar após a volta do futebol. Em sua estreia, o Corinthians visita o Coritiba. Luan, que é titular do Timão, garante que a expectativa está muito grande para poder voltar a jogar.- Expectativa para voltar a jogar é muito grande. Ainda mais depois de quatro meses sem poder atuar devido a pandemia. Não só como eu, mas o grupo todo está com vontade de jogar. Estou trabalho forte e esperando uma chance no profissional, para quando aparecer eu possa aproveitar da melhor maneira possível - disse.