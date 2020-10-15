Lateral do Corinthians se diz ansioso por estreia no Brasileirão sub-23

Terá início na tarde desta sexta-feira, o Campeonato Brasileiro sub-23. O torneio é uma das últimas competições nacionais a retornar após a volta do futebol. Em sua estreia, o Corinthians visita o Coritiba. Luan, que é titular do Timão, garante que a expectativa está muito grande para poder voltar a jogar.- Expectativa para voltar a jogar é muito grande. Ainda mais depois de quatro meses sem poder atuar devido a pandemia. Não só como eu, mas o grupo todo está com vontade de jogar. Estou trabalho forte e esperando uma chance no profissional, para quando aparecer eu possa aproveitar da melhor maneira possível - disse.
Mesmo com idade para atuar na equipe sub-20, Luan atua no time sub-23. O lateral-esquerdo renovou recentemente o seu contrato com o clube. Luan destacou a importância do torneio e a grandeza em vestir a camisa do Timão.
- Sabemos da importância da competição e da grandeza de vestir essa camisa. Podem ter certeza que não só como eu, mas o grupo todo vai lutar com todas as forças para fazermos uma bela competição, e se Deus quiser sair com o título do brasileiro de aspirante - concluiu.
O Corinthians entra em campo nesta sexta-feira, às 15h, para enfrentar o Coritiba, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-23.