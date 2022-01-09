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Lateral do Corinthians na Copinha revela inspiração em Fagner e Ralf: 'Busco me espelhar'

Daniel Marcos tem no camisa 23 do Timão o exemplo técnico da posição, já no ex-volante corintiano um espelho de liderança: 'Como se fosse um técnico em campo'...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 18:46

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 18:46

Lateral do Corinthians no elenco da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Daniel Marcos revelou a sua inspiração em dois atletas que têm história no Timão, Fágner e Ralf. Titular absoluto da lateral-direita corintiana, Fagner é para Daniel o maior espelho, tanto no que se refere ao clube do Parque São Jorge, quanto no futebol de maneira geral.
- Eu me inspiro no Fagner como ídolo do Corinthians e geral, assisto muito os vídeos dele e busco me espelhar muito nele - disse na série "Filhos do Terrão", produziada pela Corinthians TV.
Já com Ralf a admiração vem por conta da liderança, algo que o garoto corintiano pode sentir de perto durante uma breve experiência no elenco principal, em 2019.
- Uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, não chega a ser uma resenha, mas foi a minha estreia no profissional, em 2019, era a liderança do Ralf, na época, um cara que sabia dar instruções para o cara que estava ao lado dele como volante, lateral, atacante, como se fosse um técnico dentro de campo - relembrou Daniel Marcos.
- (Ralf) Sabia manusear bem o time durante o jogo, quando estava mais apertado, quando tinha que acalmar, quando tinha que acelerar, uma coisa que eu sempre procuro compartilhar é como o Ralf entendi o jogo, e eu também tenho ele como ídolo, como pessoa, que eu convivi com ele, e também como jogador - acrescenta o lateral.
Contratado pelo Corinthians em 2018 à custo zero, após ser dispensado pelo Palmeiras no ano anterior, Daniel chega a sua terceira Copinha. Antes, o atleta disputou as competições de 2019 e 2020. O garoto, de 20 anos, tem passagem pela Seleção Brasileira de base, mas sonha em vestir a Amarelinha no time principal e também conquistar uma Copa Libertadores com o uniforme corintiano.
- Meu grande sonho no futebol é ganhar uma Libertadores pelo Corinthians e chegar à Seleção Brasileira de base, como eu cheguei, e também na profissional - ressalta a prata da casa.
Daniel Marcos considera que o equilíbrio entre os atributos defensivos e ofensivos é a sua principal característica como jogador.
- Minha principal característica é a defesa, mas também o apoio ao ataque, tenho bastante recurso no ataque, é saber equilibrar os dois lados da moeda - comentou o atleta.
Nessa edição da Copa São Paulo, Daniel tem sido reserva de Léo Maná na lateral-direita, mas entrou nos minutos finais das duas partidas que o Timão fez até aqui, contra o Resende, do Rio de Janeiro, e River, do Piauí, ambas pelo grupo 15 da competição de base.
Nesta segunda-feira (10), os Meninos do Terrão voltarão a campo, contra o São José, no estádio Martins Pereira, na cidade de São José dos Campos, pela terceira rodada da chave, já estando classificado à segunda fase da Copinha.
Crédito: DanielMarcosestáemsuaterceiraCopaSãoPaulopeloCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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