Lateral Danilo festeja conquista na Juve e soma 21 títulos na carreira

Crédito: Divulgação/Juventus

A Juventus-ITA bateu a Sampdoria-ITA, por 2 a 0, no último domingo, e conquistou o Campeonato Italiano pela nona vez consecutiva. Com isso, o lateral-direito Danilo chegou a 23 títulos na carreira, sendo 21 como profissional, por clubes, além de dois pela Seleção Brasileira sub-20.– Muito feliz com o meu primeiro título na Juventus, que tem feito história na Itália e no mundo. Clube que se acostumou a levantar taças e, sem dúvidas, vamos seguir lutando por mais! – festejou.

Desde que chegou à Europa, após sagrar-se campeão da Libertadores pelo Santos, Danilo conquistou títulos nacionais por todos os clubes que defendeu: Liga Nos (Porto-POR), La Liga (Real Madrid-ESP), Premier League (Manchester City-ING) e, por fim, a Serie A italiana (Juventus-ITA).

– É motivo de muito orgulho poder comemorar mais uma grande conquista na carreira. Sou abençoado por ter sido campeão nacional logo em meu primeiro clube na Europa, vencendo a Liga Portuguesa, e depois pude conquistar as principais ligas do mundo, que são a La Liga, Premier League e Serie A. Cada título teve gosto especial e isso vai ficar marcado pra sempre na minha vida.

– Como sempre digo: de Bicas (MG) para o mundo, e agora posso celebrar mais uma taça em um país diferente (risos) – completou o jogador, nascido no interior de Minas Gerais.Aos 29 anos, o lateral é um dos brasileiros multicampeões em atividade do futebol. De seus 23 títulos, já são 17 na Europa, em uma lista que inclui, além de nacionais, Liga dos Campeões, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes.

Lista de títulos de Danilo na carreira