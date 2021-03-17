Lateral da Caldense promete garra contra o Vasco: 'Vamos fazer o jogo da nossa vida'

O Vasco vai encarar, nesta quinta-feira, uma Caldense que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado e não foi longe. Este ano, porém, está invicta no Campeonato Mineiro e já venceu dois times da capital: Cruzeiro e América-MG. Logo há confiança na passagem de fase no duelo válido pela Copa do Brasil.- Sabemos o momento que o Vasco está vivendo, mas sabemos do tamanho do clube que vamos enfrentar. Será um jogo duro, mas estamos preparados e vamos fazer o jogo da nossa vida - garantiu, ao LANCE!, o lateral-direito Danilo Belão.