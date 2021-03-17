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Lateral da Caldense promete garra contra o Vasco: 'Vamos fazer o jogo da nossa vida'

Equipe mineira está invicta na temporada e já venceu dois times da capital. Duelo é nesta quinta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 18:07
Crédito: Danilo Belão vem sendo titular da equipe mineira (Vinnicius Silva/Portre Imagens
O Vasco vai encarar, nesta quinta-feira, uma Caldense que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado e não foi longe. Este ano, porém, está invicta no Campeonato Mineiro e já venceu dois times da capital: Cruzeiro e América-MG. Logo há confiança na passagem de fase no duelo válido pela Copa do Brasil.- Sabemos o momento que o Vasco está vivendo, mas sabemos do tamanho do clube que vamos enfrentar. Será um jogo duro, mas estamos preparados e vamos fazer o jogo da nossa vida - garantiu, ao LANCE!, o lateral-direito Danilo Belão.
Contra o Coelho, no último jogo, o time quebrou um tabu de 16 anos sem superar o rival fora de casa. E quer marcar história também ao derrubar o Gigante da Colina.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
- Temos um grupo novo, muito focado e com objetivos traçados para essa temporada. Procuramos trabalhar todos os dias em alto nível - explicou o lateral.
O Vasco tem a vantagem do empate nesta primeira fase da Copa do Brasil. O duelo é no Estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, às 17h30.

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