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futebol

Lateral celebra retorno aos treinos do Flamengo, e volante projeta semana

Matheuzinho está recuperado da Covid-19 e passa a integrar os elencos do time principal do Flamengo, que segue na pré-temporada sob o comando de Paulo Sousa...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 17:30

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 17:30

A segunda-feira do Flamengo foi de período integral no NInho do Urubu e contou com o retorno de Matheuzinho, que cumpriu período de isolamento após testar positivo para Covid-19. Nas redes sociais, o lateral-direito, que realizou o seu primeiro treino no CT rubro-negro nesta temporada, celebrou.- Recuperado do Covid e já no meu local preferido: dentro de campo no primeiro treino de 2022 - publicou o lateral Matheuzinho nesta segunda-feira.
Matheuzinho treinou uma parte com o grupo de Paulo Sousa e outra com o de Fábio Matias, que jogará as rodadas iniciais do Carioca. O Flamengo estreia na competição contra a Portuguesa, em 26 de janeiro, no Estádio Luso-Brasileiro.
O grupo principal só deve entrar em campo a partir da quarta rodada. Willian Arão, um dos atletas que está treinando sob o comando de Paulo Sousa pela segunda semana consecutiva, usou as redes sociais para projetar o trabalho.
- Mais uma semana de trabalho intenso pela frente. Evolução... - publicou Arão.
Crédito: Matheuzinho,àesquerda,recuperou-sedaCovid-19evoltouatreinarnoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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