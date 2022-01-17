Lateral celebra retorno aos treinos do Flamengo, e volante projeta semana

A segunda-feira do Flamengo foi de período integral no NInho do Urubu e contou com o retorno de Matheuzinho, que cumpriu período de isolamento após testar positivo para Covid-19. Nas redes sociais, o lateral-direito, que realizou o seu primeiro treino no CT rubro-negro nesta temporada, celebrou.- Recuperado do Covid e já no meu local preferido: dentro de campo no primeiro treino de 2022 - publicou o lateral Matheuzinho nesta segunda-feira.

Matheuzinho treinou uma parte com o grupo de Paulo Sousa e outra com o de Fábio Matias, que jogará as rodadas iniciais do Carioca. O Flamengo estreia na competição contra a Portuguesa, em 26 de janeiro, no Estádio Luso-Brasileiro.

O grupo principal só deve entrar em campo a partir da quarta rodada. Willian Arão, um dos atletas que está treinando sob o comando de Paulo Sousa pela segunda semana consecutiva, usou as redes sociais para projetar o trabalho.

- Mais uma semana de trabalho intenso pela frente. Evolução... - publicou Arão.