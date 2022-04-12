Laterais do Botafogo enfrentam dificuldades na estreia do Brasileiro e ligam alerta para o setor

O Botafogo não teve uma boa atuação defensiva na derrota para o Corinthians na estreia do Brasileirão. Os laterais Saravia e Jonathan Silva não se saíram bem durante a partida e foram bastante explorados pela equipe corintiana em boa parte dos lances de ataque.+ John Textor entra no circuito, cenário muda e Botafogo encaminha contratação de Gustavo Sauer

A equipe enfrentou graves problemas no setor e em uma das ocasiões, o Corinthians marcou um gol após falha nesta zona do campo. Jonathan Silva, que jogou pela lateral esquerda, teve um erro de passe que logo depois se transformou no segundo gol do Corinthians. Muito vaiado pelos torcedores, o jogador acabou substituído.

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Ainda assim, conseguiu ter números melhores que Saravia: Teve uma interceptação, um desarme e também teve um duelo no chão vencido, porém sofreu um drible, além de cinco perdas de posse de bola.

Saravia teve uma estreia para esquecer, com a camisa do Botafogo. O argentino se saiu mal defensivamente, especialmente no primeiro tempo, tendo muitas dificuldades em parar Willian, que foi um dos destaques da equipe corintiana. Escalado como um ala, o jogador acabou atuando mais adiantado e cedeu muitos espaços para que os adversários avançassem pelo lado esquerdo do campo.O lateral argentino teve 16 perdas de posse de bola, ganhou um duelo de oito ao longo de toda a partida e sofreu um drible.

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As alas serão certamente um ponto nos quais Luís Castro deverá trabalhar nas correções, e principalmente na adaptação dos jogadores às funções que irão desempenhar individualmente.

Jonathan Silva encara forte concorrência na esquerda, com Hugo, que o substituiu no segundo tempo contra o Corinthians, e a possível chegada do finlandês Niko Hamalainen, um dos reforços do Botafogo para o Brasileirão. Além disso, o clube negocia com Fernando Marçal, do Wolverhampton, para o meio do ano.

Saravia, por sua vez, 'encara' Daniel Borges, eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Carioca. São as primeiras dores de cabeça para Luís Castro resolver no Botafogo.