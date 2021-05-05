Laranjeiras recebe últimos retoques para voltar a receber jogos do Fluminense

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.

O Fluminense está finalizando os últimos detalhes das reparações em Laranjeiras antes do primeiro jogo da temporada no local. O estádio Manoel Schwartz, que receberá partidas dos times de base masculino e da equipe feminina principal e Sub-18, verá a bola rolar pela primeira vez na temporada neste sábado, às 15h, na estreia do Sub-17 no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza.

O gramado passou por reforma para garantir a qualidade ao longo do ano. Nesta quarta-feira, alguns dias após o replantio da grama, o campo recebeu as marcações das linhas. Nos próximos dias, os últimos retoques serão feitos antes da estreia.

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No caso do time Sub-17, o Flu defende o título brasileiro e terá uma nova geração de talentos para moldar. A partida não terá público por conta dos protocolos de segurança do combate à Covid-19, mas o torcedor tricolor poderá acompanhar a estreia do Fluminense na plataforma digital Mycujoo.