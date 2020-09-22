Laranjeiras passa por benfeitorias para receber jogos de dois torneios

Crédito: 'Nós já tínhamos nossa manutenção prevista e aproveitamos para realizar as benfeitorias exigidas por normas da CBF', diz gerente administrativo Ricardo Conceição (Divulgação/Fluminense

O torcedor do Fluminense terá uma novidade a partir da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro Sub-20, que acontecerá nesta quarta-feira, às 15h, contra o Bahia. O clube aproveitou o período de manutenção do Estádio das Laranjeiras para fazer uma série de benfeitorias e mandar as partidas tanto da equipe masculina disputará pela competição quanto as da Série A2 feminina.

Foram realizadas obras de adequação exigidas pela CBF, que deixaram as Laranjeiras em condições para receber as competições de ambas as categorias. Tanto o Brasileiro Sub-20 masculino quanto a Série A2 feminina não terão presença de público.

Realizadas exclusivamente com operários do clube, as obras permitiram a colocação de bancos de reservas para os visitantes, a reforma e ampliação dos vestiários de visitantes, a sala de arbitragem tanto masculina quanto feminina). Além disto, foi feito o banco para o delegado da partida.

O clube aproveitou para fazer uma pintura da arquibancada social, realizou a manutenção do telhado da arquibancada social e podou as árvores nas proximidades das arquibancadas junto ao Palácio Guanabara.

Gerente administrativo do Fluminense, Ricardo Conceição mostrou otimismo sobre as obras.

- Nós já tínhamos nossa manutenção prevista e aproveitamos para realizar as benfeitorias exigidas por normas da CBF. O estádio está em perfeitas condições para os jogos - afirmou.

Nova parceira do Tricolor das Laranjeiras, a NCores forneceu o material de pintura. A empresa também atenderá necessidades do Centro de Treinamento Carlos Castilho e Xerém. A marca ficará estampada nos shorts da equipe sub-20 do Fluminense.