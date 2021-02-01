AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Laporta, candidato à presidência do Barça, apoia Messi após divulgação do contrato do craque argentino
futebol

Laporta, candidato à presidência do Barça, apoia Messi após divulgação do contrato do craque argentino

Ex-mandatário do clube disse que Messi representa um terço das receitas do clube e que irá lutar pela permanência do camisa 10 caso seja eleito presidente em março...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 09:25
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona e candidato para assumir o cargo novamente em março, saiu em defesa de Messi após o argentino ter seu contrato vazado pelo “El Mundo”. Em entrevista ao programa “El Món a RAC1”, o político revelou que conversou com o camisa 10 no último domingo e que irá trabalhar, caso eleito, pela permanência do craque na Catalunha.- Ontem lhe mandei uma mensagem e o animei, disse que não tem que ligar para estas notícias. Todos queremos que siga aqui. Eu farei o possível para que continue. Tenho indícios de que está bem no Barcelona e quer ficar. O que ele precisa é de um projeto de time que siga sendo competitivo e ganhe a Champions.
> Veja a tabela da La Liga
Laporta também minimizou os altos números do contrato do argentino e explicou a importância de Messi tanto do ponto de vista esportivo quanto do econômico para o clube.
- Fizemos um estudo e Leo gera um terço das receitas do Barcelona. Não é só o retorno econômico que nos dá, mas também o esportivo. São 650 gols, quatro Champions, o 6 a 2 no Bernabéu, oito em cada 10 camisas vendidas são dele e isso não tem preço. A notícia é tendenciosa, dizer que o Leo levou o clube às ruínas.
Após a divulgação da matéria, Barcelona e Messi pensam em entrar com medidas legais contra o jornal “El Mundo” por conta da divulgação de um contrato privado. No campo, Messi brilhou mais uma vez ao marcar um gol de falta contra o Athletic Bilbao no último domingo e chegar a marca de 650 gols com a camisa culé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa
Corrida eleitoral no ES segue indefinida a sete dias das eleições
A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES
Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos.
Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados