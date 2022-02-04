Lanterna do Campeonato Italiano, Salernitana anuncia as chegadas de Ederson e Mikael

Lutando para escapar do rebaixamento no Campeonato Italiano, a Salernitana anunciou nesta sexta-feira as contratação do meio-campista Ederson, que pertencia ao Corinthians, mas estava emprestado ao Fortaleza, e do atacante Mikael, ex-Sport. Os dois jogadores de 22 anos chegam para ajudar a equipe a tentar permanecer na Lega Serie A na segunda metade da temporada.Um dos principais jogadores em sua posição no último Brasileirão, Ederson tinha contrato com a equipe paulista até janeiro de 2024. Os italianos, porém, pagaram o que a equipe desejava receber, entre 6 milhões de euros e 7 milhões de euros (R$ 36 mi a 42 mi na cotação atual), e levaram o atleta.