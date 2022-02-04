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Lanterna do Campeonato Italiano, Salernitana anuncia as chegadas de Ederson e Mikael

Jogadores chegaram para tentar livrar a equipe da queda, mas cenário é difícil. Equipe de Salerno tem apenas três vitórias e um empate em 22 jogos disputados no torneio...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 10:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 10:08
Lutando para escapar do rebaixamento no Campeonato Italiano, a Salernitana anunciou nesta sexta-feira as contratação do meio-campista Ederson, que pertencia ao Corinthians, mas estava emprestado ao Fortaleza, e do atacante Mikael, ex-Sport. Os dois jogadores de 22 anos chegam para ajudar a equipe a tentar permanecer na Lega Serie A na segunda metade da temporada.Um dos principais jogadores em sua posição no último Brasileirão, Ederson tinha contrato com a equipe paulista até janeiro de 2024. Os italianos, porém, pagaram o que a equipe desejava receber, entre 6 milhões de euros e 7 milhões de euros (R$ 36 mi a 42 mi na cotação atual), e levaram o atleta.
Ex-Fortaleza, Ederson assinou com a equipe de Salerno até 2026.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
+ Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
Na atual temporada, Mikael entrou em campo três vezes pelo Sport, mas não decepcionou: marcou cinco gols, sendo dois pelo Campeonato Pernambucano e três na Copa do Nordeste.
Crédito: Edersonassinoucontratodequatroanoscomoclubeitaliano(Foto:Divulgação/Salernitana

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