Landim fala sobre a final da Libertadores e exalta festa da torcida do Flamengo: 'É uma energia a mais'

O AeroFla, preparado pela Nação para se despedir do time do Flamengo, foi comemorado pelo presidente Rodolfo Landim. Em entrevista à Fla TV, o mandatário lembrou o apoio da torcida na partida conta o Corinthians, da última quarta-feira, no Maracanã, e destacou que a festa em frente ao CT dará uma energia a mais aos jogadores. > Veja todas as informações sobre retirada de ingressos para a final da Liberta- Esse calor humano que a gente sentiu no último jogo lá no estádio, quando teve a vitória contra o Corinthians foi muito bacana. Pedimos para a torcida estar presente, ela compareceu, se despediu dos jogadores, fez uma festa linda. Eu acho que isso, de certa forma, vai dar um incentivo adicional para a nossa turma - disse Landim.

Nessa saída também com todo esse movimento, muita gente se aglomerando para tentar esperar a saída do nosso ônibus. Isso acaba influenciando positivamente nos nossos jogadores, é uma energia a mais - completou.

Nesta sexta-feira, o Flamengo realizou o último treino no CT do Ninho do Urubu antes de embarcar para Porto Alegre. Na capital do Rio Grande do Sul, o Rubro-Negro enfrenta o Internacional e Grêmio no sábado e na terça-feira, respectivamente. De lá o time parte direito para Montevidéu, sede da final da Libertadores 2021.Landim também falou sobre a expectativa pela final diante do Palmeiras e mostrou confiança. O presidente ressaltou que o grupo está confiante e que o clima dentro do clube é "muito bom".

- Nossa expectativa é muito boa. A gente teve uma série de problemas ao longo de ano, com um calendário muito duro, uma série de lesões, não pudemos contar com uma série de jogadores. Mas foi esse período final foi muito importante, onde estamos tendo a recuperação da maior parte desses jogadores, chegando em condições de jogar essa final.

- A gente está muito confiante, a equipe está muito confiante. O clima que a gente tem aqui é muito bom. Nos últimos sete jogos, tivemos duas vitórias e dois empates. O time está muito bem, confiante. Agora, é futebol, a gente vai ter que jogar e vamos ver o que vai acontecer, mas estou acreditando.