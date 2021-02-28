Landim e Spindel pagam promessa por título do Flamengo e caminham quase 46 km

O Flamengo venceu seu oitavo título do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, e a conquista rendeu uma promessa entre os dirigentes do clube. O presidente da equipe Rodolfo Landim e o diretor executivo Bruno Spindel caminharam cerca de 45,9 Km entre o CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, até a Paróquia São Judas Tadeu, no Cosme Velho. Marcos Braz também se juntou ao grupo em determinado trecho.

Quando a dupla chegou na praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, o dirigente do futebol Marcos Braz participou da caminhada por cerca de 20 minutos. Ao Extra, ele disse que não estava dentro da promessa, afinal, "o octa se ganha no campo".

- Temos que agradecer ao santo das causas impossíveis por ajudar o Flamengo. Nossas chances estavam reduzidas — contou Landim, ao canal "Paparazzo RN". São Judas Tadeu é considerado o responsável religioso pelo clube.