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futebol

Landim e Spindel pagam promessa por título do Flamengo e caminham quase 46 km

Dirigentes do clube octacampeão brasileiro se reuniram, neste domingo, para andar do CT do Rubro-Negro, em Vargem Grande, no Rio, até Paróquia de São Judas Tadeu...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 12:28
O Flamengo venceu seu oitavo título do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, e a conquista rendeu uma promessa entre os dirigentes do clube. O presidente da equipe Rodolfo Landim e o diretor executivo Bruno Spindel caminharam cerca de 45,9 Km entre o CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, até a Paróquia São Judas Tadeu, no Cosme Velho. Marcos Braz também se juntou ao grupo em determinado trecho.
Quando a dupla chegou na praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, o dirigente do futebol Marcos Braz participou da caminhada por cerca de 20 minutos. Ao Extra, ele disse que não estava dentro da promessa, afinal, "o octa se ganha no campo".
- Temos que agradecer ao santo das causas impossíveis por ajudar o Flamengo. Nossas chances estavam reduzidas — contou Landim, ao canal "Paparazzo RN". São Judas Tadeu é considerado o responsável religioso pelo clube.
O próximo confronto do time em campo será contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, na terça. O treinador Rogério Ceni e alguns titulares do elenco campeão serão poupados. Reservas como Michael deverão integrar a equipe que disputará o começo do estadual, que será liderado pelo treinador interino Mauricio Souza.

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