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futebol

Landim comemora transmissão na FlaTV: 'Vai ficar marcado na história'

Presidente destacou os números da transmissão do jogo contra o Boavista, nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 03:24

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 03:24

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo transmitiu a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, no Maracanã, em seus canais oficiais e alcançou resultado expressivos nesta quarta. O sucesso da transmissão foi celebrada pelo presidente Rodolfo Landim após a partida.
O mandatário ainda destacou o engajamento digital da Nação durante o jogo.
- Ficamos muitos felizes. É o processo de democratização que estamos tendo, com a participação direta que estamos tendo da nossa torcida. Gostaria de agradecer demais as contribuições que a torcida fez durante o jogo. Muito importante para o Flamengo neste momento. Um dia muito especial. Vai ficar marcado na história. Mais de 4,2 milhões de inscritos na FlaTV, tivemos mais de 14 milhões de views na transmissão - disse Landim ao canal do Fla no Youtube.
Foi a primeira transmissão com imagens pela FlaTV após a Medida Provisória nº 984, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 18, que alterou as regras sobre os direitos de transmissão, garantindo os mesmos ao clube mandante. Até então, a Lei Pelé determinava que os direitos pertenciam aos dois clubes envolvidos na partida. O Flamengo, que não acertou com a Globo no Carioca, não vinha tendo as partidas do Estadual televisionadas este anos.

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