Landim comemora transmissão na FlaTV: 'Vai ficar marcado na história'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo transmitiu a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, no Maracanã, em seus canais oficiais e alcançou resultado expressivos nesta quarta. O sucesso da transmissão foi celebrada pelo presidente Rodolfo Landim após a partida.

O mandatário ainda destacou o engajamento digital da Nação durante o jogo.

- Ficamos muitos felizes. É o processo de democratização que estamos tendo, com a participação direta que estamos tendo da nossa torcida. Gostaria de agradecer demais as contribuições que a torcida fez durante o jogo. Muito importante para o Flamengo neste momento. Um dia muito especial. Vai ficar marcado na história. Mais de 4,2 milhões de inscritos na FlaTV, tivemos mais de 14 milhões de views na transmissão - disse Landim ao canal do Fla no Youtube.