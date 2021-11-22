LANCE! no Uruguai: grupo conta saga desde a África do Sul: 'Colocamos bandeira do Flamengo em vários lugares'

O Flamengo só aterrissa em Montevidéu nesta quarta-feira, mas um grupo de torcedores já atravessou o planeta e se encontra na capital uruguaia para assistir à final da Libertadores. Marcelo Palmeiro, de 58 anos, partiu em saga com mais quatro amigos, todos residentes da África do Sul. Foram 40 horas de voo em tentativa de repetir a sorte que transmitiram em Lima, em 2019.- Somos da Embaixada do Flamengo na África do Sul, e a gente saiu de lá dois dias atrás, na verdade três dias, 40 horas de voo. Fomos da África do Sul para o Qatar, do Qatar fomos para a Espanha, e da Espanha chegamos aqui no Uruguai, em Montevidéu. Tudo para assistir ao Flamengo - comentou o torcedor, falando sobre a experiência de estar em solo uruguaio: