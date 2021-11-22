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LANCE! no Uruguai: grupo conta saga desde a África do Sul: 'Colocamos bandeira do Flamengo em vários lugares'

Marcelo Palmeiro, de 58 anos, conversou com com o LANCE! e contou sobre a experiência de viajar por 40 horas para assistir ao Flamengo na final da Libertadores pela segunda vez...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 19:42

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 19:42

O Flamengo só aterrissa em Montevidéu nesta quarta-feira, mas um grupo de torcedores já atravessou o planeta e se encontra na capital uruguaia para assistir à final da Libertadores. Marcelo Palmeiro, de 58 anos, partiu em saga com mais quatro amigos, todos residentes da África do Sul. Foram 40 horas de voo em tentativa de repetir a sorte que transmitiram em Lima, em 2019.- Somos da Embaixada do Flamengo na África do Sul, e a gente saiu de lá dois dias atrás, na verdade três dias, 40 horas de voo. Fomos da África do Sul para o Qatar, do Qatar fomos para a Espanha, e da Espanha chegamos aqui no Uruguai, em Montevidéu. Tudo para assistir ao Flamengo - comentou o torcedor, falando sobre a experiência de estar em solo uruguaio:
- Vai ser um jogo bem duro, mas acredito no 2 a 1 para o Flamengo - definiu Marcelo, que foi encontrado pela nossa reportagem enquanto trocava ingressos em Montevidéu.
> Fla joga amanhã! Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo joga nesta terça-feira, contra o Grêmio, pela 2ª rodada (atrasada) do Brasileiro. O time de Renato Gaúcho chega e treina em Montevidéu na quarta (saiba os bastidores da estadia aqui).

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