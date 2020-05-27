LANCE! na Jogada: 'títulos do Cruzeiro mascararam a má administração', diz Amir Sommogi

O calvário vivido pelo Cruzeiro não é uma obra recente. É uma construção de alguns anos de más administrações, que culminaram no rebaixamento da equipe mineira e uma crise financeira sem precedentes, além de investigações de dirigentes, acusados de vários crimes. O “buraco” celeste ficou mais evidente quando a Raposa divulgou seu balanço de 2019, que teve um déficit de R$ 394 milhões, contra R$ 73 milhões, para o ano de 2018, um aumento de mais de 500%. A dívida acumulada pela Raposa, detalhada no balanço, está em R$ 803.486.208. Quando se retrocede no tempo, uma análise mais efetiva dava indícios de que o resultado da gastança poderia ser o cenário trágico visto na equipe celeste. -O Cruzeiro gastou em 2018 com o futebol R$ 324 milhões. Para você ter uma ideia, o Flamengo, que já faturava mais, gastou R$ 351 milhões e o Grêmio, R$ 260 milhões. Foram gastos praticamente R$ 70 milhões a mais do que o Grêmio em 2018. Por isso a situação é gravíssima. Ele gastou o que tinha e o que não tinha. Os títulos mascararam a má administração do clube. É como se o Athletico-PR faturasse a Copa do Brasil na “bacia das almas”, conseguisse àquela premiação, mas estava quebrado- disse ao LANCE! na Jogada, Amir Sommogi, especialista em gestão esportiva e marketing. . Sommogi também explicou que as vitórias em campo, como os títulos seguidos da Copa do Brasil(2017-2018), maquearam uma realidade que já era preocupante na Raposa, o que pode ter até refletido no desempenho em campo dos jogadores, que caíram de rendimento de forma abrupta no Brasileiro de 2019, gerando a queda para a segunda divisão. -Quando o clube está bem administrado, ele fica em uma situação confortável(ao faturar uma premiação alta), pois ele não terá de gastar aquele prêmio. Esse é o ponto que difere o Cruzeiro dos bons exemplos. O Cruzeiro sempre trabalha alavancado. Sempre gasta mais do que poderia. Quando ele vai bem, mascara a má administração, quando vai mal, a situação fica tão grave, que não tem dinheiro nem para pagar salários. Aí, o jogador diz que “não entra”, “não perfomo”, ou “não faço gol”l como naquele pênalti que o cruzeirense nunca vai esquecer(diante do CSA, pelo Brasileiro 2019, quando Thiago Neves perdeu a cobrança). Não discuto se o jogador fez certo ou errado, mas é reflexo da má administração- disse Amir, que ainda fez uma ressalva às futuras dificuldades do clube azul em conseguir patrocinadores, pois a imagem no mercado está bem comprometida pela presença constante do Cruzeiro no noticiário policial. E MAIS:Quase 70 dias depois, elenco do Cruzeiro treina e tem contato ao vivo com o técnico Enderson Moreira'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do CoimbraAmérica-MG também está de volta aos treinos em seu CTPandemia travou mais de R$ 40 milhões em vendas do Cruzeiro que evitariam perda de pontos na Série BAmérica-MG contrata o zagueiro Anderson, ex-BahiaOutra preocupação é se a Raposa saberá jogar a Série B, caso ela seja 100% confirmada ainda em 2020. -É polícia, receita federal investigando o clube. Que patrocinador quer sua marca vinculada com isso. Então, o Cruzeiro vai ter um grande problema. No seu pior ano da história, vai jogar a segunda divisão. E nem sabemos qual segunda divisão vai encontrar pela frente. Não quero tecer a teoria do apocalipse, mas e se não tiver futebol este ano? O Cruzeiro pode passar dois anos na segunda divisão, pois não sabemos como será essa volta do futebol por aqui- disse. A análise completa de Sommogi está no vídeo abaixo e o trecho sobre o Cruzeiro começa no minuto 18. A partir do dia 1º de junho, o Cruzeiro terá uma nova gestão, sob o comando de Sérgio Santos Rodrigues, que foi eleito presidente do clube mineiro até o fim do ano, para completar o mandato de Wagner Pires Sá, que renunciou em dezembro do ano passado. Sérgio já tem suas primeiras prioridades no cargo, que exige urgência na solução: pagar salários de funcionários e atletas, que estão dois meses atrasados, e quitar a dívida de R$ 11 milhões na FIFA, que vence na próxima sexta-feira, 29 de maio, pela compra do atacante Willian, junto ao Zorya, da Ucrânia, em 2014. Pagar a dívida da FIFA é a situação mais tensa dos primeiros dias de mandato do novo presidente, para evitar nova punição ao Cruzeiro, como a perda de seis pontos na Série B deste ano por não ter pago o Al-Wahda, dos Emirados Árabes, 850 mil euros, pelo empréstimo do volante Denílson, que fez apenas cinco jogos, em 2016. O novo presidente já está em processo de transição com o conselho gestor para iniciar a dura missão de reerguer o time celeste. E MAIS:'Corro o risco de não voltar mais a jogar', revela o zagueiro DedéCruzeiro se manifesta a favor de jornalista e torcida 'Marias de Minas' por ataques homofóbicos em liveDaniel Guedes revela conversas com Enderson Moreira e se mostra confiante em acerto com o CruzeiroEx-atacante Deivid será o novo diretor técnico do Cruzeiro'Rival do Cruzeiro tem muito título e não é o Atlético', alfineta Sérgio Rodrigues, presidente do clube E MAIS: