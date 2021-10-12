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LANCE! destaca cinco pontos para ficar de olho no Botafogo contra o Cruzeiro; confira

O Botafogo está invicto na temporada quando Marco Antônio balança as redes; ademais, o Alvinegro deve ter a volta de dois titulares para o confronto, que é válido pela Série B...
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Publicado em 

12 out 2021 às 08:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo enfrenta o Cruzeiro nesta terça-feira, às 21h30, no Independência, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é importante, uma vez que, em caso de vitória, o Alvinegro assume a liderança provisória da competição. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Glorioso dentro de campo. > Série B, base e feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semanaMarco Antônio: na temporada, o Botafogo ainda não perdeu quando o meia-atacante balança as redes. No total, Marco Antônio marcou seis gols com a camisa do Alvinegro Carioca em seis partidas diferentes. Nestes compromissos foram cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. Além de ser peça importante dentro de campo, o gol do camisa 70 praticamente virou sinônimo de pontos para o time de General Severiano.Dupla de zaga: a dupla de zagueiros titular nesta noite deve ser composta por Carli e Kanu, e isso é mais uma boa notícia para o torcedor. Até aqui, o Botafogo sofreu apenas um gol quando dos dois atuam juntos. Portanto, Enderson Moreira terá à disposição jogadores que trazem segurança e eficiência ao sistema defensivo.
> Quem sobe? Quem desce? Veja e simule a tabela da Série BRetornos: para este jogo, o Botafogo deve ter Daniel Borges e Carlinhos de volta ao time titular. O lateral-direito já se consolidou na posição e, inclusive, é o líder do time em desarmes certos, com 35. O lateral-esquerdo é outro que está consolidado no time titular e se destaca, sobretudo, no ataque. Carlinhos "estica" o campo pelo lado esquerdo e, na última rodada, ainda marcou o primeiro gol com a camisa do Botafogo.Consolidação do momento: depois de engatar uma sequência de sete jogos invictos, o Botafogo passou por um rápido momento conturbado e chegou a somar apenas um ponto em seis disputados - algo atípico para o time de Enderson Moreira. Nesse cenário, o Alvinegro chegou a gastar a "gordura" que criou com o novo treinador. Dessa forma, um resultado positivo contra o Cruzeiro é fundamental para mostrar que o time já superou a fase ruim e para abrir, novamente, uma boa vantagem em relação ao quinto colocado.Chay: um dos principais jogadores do Botafogo na temporada, o camisa 14 não balança as redes desde a partida contra o Vila Nova, que aconteceu no dia 22 de agosto. Vice-artilheiro do Alvinegro na Série B, o meia quer voltar a marcar e terá mais uma chance nesta noite. Vale lembrar que, no primeiro turno, ele marcou os três gols do time no empate contra o Cruzeiro.

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