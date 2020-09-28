Lampard diz que pressão sobre Kepa é injusta: 'Tenho que protegê-lo'

Crédito: Kepa pode ser emprestado após a chegada de Edouard Mendy (Divulgação Twitter

A vida do goleiro Kepa Arrizabalaga está complicada. Neste início de Campeonato Inglês, o espanhol falhou em dois gols sofridos pelo Chelsea, perdeu a titularidade para Caballero e viu o senegalês Edouard Mendy ser contratado. Porém, Frank Lampard saiu em defesa do jogador de 25 anos. Para ele, os holofotes em torno do arqueiro são desnecessários.Kepa, que convive com a hipótese de ser emprestado, não fez seu último jogo com a camisa do Chelsea, disse Lampard. Para o técnico, ainda há futuro para o goleiro em Stamford Bridge.

- Eu certamente não vou chegar ao ponto de dizer que Kepa fez seu último jogo pelo Chelsea. Temos que entender que ele é um homem jovem. Muitos dos holofotes nele se tornaram injustos. Eu tenho que protegê-lo, porque sei que ele é um bom rapaz, tentando fazer o seu melhor - disse Lampard.

Lampard afirmou que Edouard Mendy vai estar no elenco para a próxima partida contra o Tottenham, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.