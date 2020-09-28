Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lampard diz que pressão sobre Kepa é injusta: 'Tenho que protegê-lo'

Goleiro mais caro da história do futebol, espanhol falhou duas vezes no início do Inglês, vê concorrência crescer e convive com criticas da torcida...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 18:48
Crédito: Kepa pode ser emprestado após a chegada de Edouard Mendy (Divulgação Twitter
A vida do goleiro Kepa Arrizabalaga está complicada. Neste início de Campeonato Inglês, o espanhol falhou em dois gols sofridos pelo Chelsea, perdeu a titularidade para Caballero e viu o senegalês Edouard Mendy ser contratado. Porém, Frank Lampard saiu em defesa do jogador de 25 anos. Para ele, os holofotes em torno do arqueiro são desnecessários.Kepa, que convive com a hipótese de ser emprestado, não fez seu último jogo com a camisa do Chelsea, disse Lampard. Para o técnico, ainda há futuro para o goleiro em Stamford Bridge.
- Eu certamente não vou chegar ao ponto de dizer que Kepa fez seu último jogo pelo Chelsea. Temos que entender que ele é um homem jovem. Muitos dos holofotes nele se tornaram injustos. Eu tenho que protegê-lo, porque sei que ele é um bom rapaz, tentando fazer o seu melhor - disse Lampard.
Lampard afirmou que Edouard Mendy vai estar no elenco para a próxima partida contra o Tottenham, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.
Após algumas temporadas de destaque no Athletic de Bilbao, Kepa tornou-se o goleiro mais caro da história em agosto de 2018, quando foi contratado pelo Chelsea por 80 milhões de euros (o que equivale a 528,3 milhões de reais, na cotação atual).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados