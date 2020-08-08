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Lampard diz que não vai ficar desapontado caso Willian vá para o Arsenal e elogia jogador: 'Fantástico'

Brasileiro tem proposta para assinar com os Gunners por três temporadas. Técnico do Chelsea diz que relação com atleta é próxima e deseja 'tudo de melhor' em caso de saída...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 10:22

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 10:22

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Willian, do Chelsea, recebeu proposta do Arsenal e pode mudar de clube para a próxima temporada. Os Gunners ofereceram os três anos de contrato pedidos pelo brasileiro, enquanto os Blues querem renovar por apenas dois. No entanto, se a troca para um rival local de fato acontecer, o ponta deixará uma impressão positiva.
Quem diz isso é Frank Lampard, técnico do Chelsea. O treinador e ídolo da equipe londrina afirmou que tem uma relação próxima com Willian e que o considera um "jogador fantástico", mas que deseja tudo de bom para o ponta caso ele mude de ares e quer que o clube siga em frente.
- Certamente, nós como um clube fizemos tudo o possível para explicar (a situação) a Willian. Minha relação com ele é muito próxima e eu não ficaria desapontado se ele fosse para outro clube. Ele é um homem fantástico e um jogador fantástico. O clube agiu muito bem nesse caso. Se ele sair, desejo tudo de melhor - disse o treinador.
Willian completa 32 anos no domingo (9) e encerra seu contrato com o Chelsea nesta temporada. O jogador fez 47 partidas na temporada, com 11 gols e nove assistências - no entanto, com uma lesão no tendão de Aquiles, ele está fora da partida da Liga dos Campeões deste sábado, contra o Bayern de Munique.

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