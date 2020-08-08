Lampard diz que não vai ficar desapontado caso Willian vá para o Arsenal e elogia jogador: 'Fantástico'

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Willian, do Chelsea, recebeu proposta do Arsenal e pode mudar de clube para a próxima temporada. Os Gunners ofereceram os três anos de contrato pedidos pelo brasileiro, enquanto os Blues querem renovar por apenas dois. No entanto, se a troca para um rival local de fato acontecer, o ponta deixará uma impressão positiva.

Quem diz isso é Frank Lampard, técnico do Chelsea. O treinador e ídolo da equipe londrina afirmou que tem uma relação próxima com Willian e que o considera um "jogador fantástico", mas que deseja tudo de bom para o ponta caso ele mude de ares e quer que o clube siga em frente.

- Certamente, nós como um clube fizemos tudo o possível para explicar (a situação) a Willian. Minha relação com ele é muito próxima e eu não ficaria desapontado se ele fosse para outro clube. Ele é um homem fantástico e um jogador fantástico. O clube agiu muito bem nesse caso. Se ele sair, desejo tudo de melhor - disse o treinador.