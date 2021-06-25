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Lamentação de Ceni, 'não' mantido e nova ida ao STJD: Flamengo tenta contornar imbróglio com Pedro e CBF

Fla, que precisa lidar com rusgas internas, prepara agora um pedido ao STJD para que a solicitação de retirada do atacante dos Jogos seja avaliada mesmo com o silêncio da CBF...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 14:39
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Nos bastidores, o Flamengo tenta contornar a externada insatisfação de Pedro, cujo ato de revolta ao ser substituído no último jogo, em vitória sobre o Fortaleza, no Maracanã, foi atribuído à negativa do clube quanto ao seu pedido de disputar as Olimpíadas de Tóquio. E foi Rogério Ceni quem frisou isso, demonstrando que não aprovou e achou "lamentável" a revolta do atacante:- Fico triste. Acho desrespeitoso não só comigo, mas com o atleta que vai entrar e com o clube. Não é da característica do Pedro, ele é um bom menino. Acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Acho uma cena lamentável, que não cabe no futebol de hoje. Não acho uma atitude correta, acho feio. Mas entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada, pela questão da convocação. Não deixa de ser um grande jogador e um menino nota 10 - disse o técnico.
O Flamengo avisou ao Pedro que não o liberaria para os Jogos Olímpicos antes mesmo da convocação de André Jardine. O atacante anuiu, mas salientou que almeja representar o Brasil. Ele ouviu que o alto investimento (14 milhões de euros) pela sua contratação significa que o clube não está disposto a abrir mão de seu futebol por um período longo.
Em público, o Rubro-Negro fala que não "vê sentido":
- Compreendo que o Pedro foi convocado, e eles (CBF) têm que compreender que ele não será liberado. O Flamengo contrata um jogador de 13 milhões de euros e não vai poder contar com ele quando precisa? Não tem sentido - disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol, esta semana.
A CBF, mesmo com um com um pedido do Flamengo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que possa escalar Pedro a partir do dia 8 de julho e que o atacante seja formalmente desconvocado, opta pelo silêncio, embora tenha um substituto definido caso Pedro não vá para o Japão.
FLAMENGO ATIVO NOS BASTIDORES
Agora, o próximo passo do Flamengo é ir direto ao presidente do STJD, Otávio Noronha, a fim de que a liminar seja examinada mesmo sem a manifestação da CBF. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e foi confirmada pelo LANCE!. O clube já frisou que não liberará o atacante sob nenhuma hipótese.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Internamente, dá para dizer que o Fla viu aparecer um tentáculo a mais nesse imbróglio após Rogério Ceni ecoar a insatisfação de Pedro. O receio é que a descontentamento se alastre e contamine o bom ambiente no Ninho do Urubu. A aguardar os próximos passos dessa novela de interesses divergentes.

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