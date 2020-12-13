Lambança à parte, Botafogo mostrou evolução contra o Inter no Beira-Rio

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O resultado foi o mesmo que vem acontecendo há praticamente um mês e meio: derrota. A postura em campo e estilo do Botafogo, contudo, passaram por mudanças. Diante do Internacional, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o 2 a 1 desfavorável não ajuda o Glorioso em nada na tabela, mas pode servir como um ponto de partida.

Tudo, claro, depende dos jogadores. Contra o Colorado, a equipe parecia completamente diferente daquela que foi facilmente goleada pelo São Paulo, na última quarta-feira. Desta vez, o Botafogo competiu e apresentou, de fato, um estilo de jogo definido.

Coincidência ou não, foi a primeira partida que o Glorioso teve com Eduardo Barroca à beira do gramado. O treinador, que não esteve envolvido presencialmente nos últimos dois jogos por estar diagnosticado com Covid-19, retornou e mostrou trabalho.O Internacional de Abel Braga tentou pressionar a posse de bola no campo de ataque, mas o Botafogo se posicionou para evitar que o Colorado conseguisse a posse neste setor. Com José Welison dando opção entre os zagueiros e Caio Alexandre caindo para o lado esquerdo, um jogador sempre aparecia livre para receber - e, assim, iniciar uma jogada.

No ataque, além do gol marcado por Pedro Raul, o Botafogo teve, ao menos, duas chances reais para tentar balançar as redes novamente. Keisuke Honda invertia de posição com Bruno Nazário com certa frequência e um dos dois aparecia pisando dentro da área.

Novos conceitos, mas resultados iguais. Na teoria, abre-se um leque de que as coisas podem mudar e existe um conceito para a mudança de resultados. Na prática, contudo, o Botafogo permanece na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e a cinco pontos de sair da zona de rebaixamento.