Laércio é confirmado no Santos, mas José Welison e Robinho são descartados

Crédito: Max Peixoto/FGF

Após a queda da ação que impedia o Santos de registrar novos atletas, o Peixe se movimenta para regularizar a situação de jogadores acertados. É o caso do zagueiro Laércio, vice-campeão gaúcho com o Caxias, que há cerca de um mês já estava na Baixada Santista, aguardando poder ser registrado.

Por sua vez, o volante José Welison, encaminhado pela gestão afastada, presidida por José Carlos Peres, alvo de um novo processo de imprachment, foi descartado pelo presidente em exercício, Orlando Rollo. Welison seria envolvido na troca com o Atlético-MG pela contratação do goleiro Éverson, que já atua pelo clube mineiro, e só não havia deixado o Galo para vir ao Peixe, pois esperava a resolução da dívida santista com o Hamburgo (ALE), negociada nesta sexta-feira (08).

- Laércio tem contrato com o clube, está sendo registrado hoje. Com referência ao outro atleta (José Welison), é mera prospecção feita pelo departamento de futebol na gestão Peres. Não tem contrato, segue normalmente no clube dele - disse Rollo em entrevista coletiva virtual concedida nesta sexta-feira (09).

O mandatário do Peixe disse que já conversou com o técnico Cuca e explicou a falta de condição para trazer novos reforços, entre eles o atacante Robinho, que está livre no mercado desde agosto, quando o seu vínculo com o Istambul Basaksehir se encerrou, e aguardava a resolução dos imbróglios santistas para acertar o seu retorno ao clube.

- Conversei com Cuca, mas Santos não tem como contratar. Não posso enganar o torcedor. Não posso contratar jogadores, trazer o ídolo Robinho. Queria, é meu ídolo. Mas como vou pagar? Santos está na beira do precipício - afirmou o presidente. COPETE

Ativo do Santos, o atacante colombiano Jonatan Copete vive situação mais complicada, já que ainda está vinculado por empréstimo ao Éverton (CHI). O jogador treina com o elenco santista desde a retomada do futebol brasileiro, após a paralisação de quatro meses por conta da pandemia do novo coronavírus, mas não pode jogar por ainda ter ligação com os chilenos.

Rollo afirmou que tentará o auxilio da CBF e Federação Paulista de Futebol para agilizar o processo de regularização do retorno do jogador.

- Mesmo tendo caído o ban da FIFA, a FIFA só autoriza o retorno do atleta até dia 13, quando encerra a janela. Ele ainda está registrado no Everton-CHI, transferência internacional exige um dia a mais. Jurídico corre para registrar Copete a tempo. Conversei com o presidente Rogério Caboclo (da CBF) e Reinaldo (Carneiro Bastos), da FPF. E vão nos ajudar- pontuou o mandatário do Peixe.