Ladrão invade loja oficial do Cruzeiro, alarme não dispara e ele leva roupas, bonés e R$ 150 do caixa

A fase do Cruzeiro é ruim dentro e fora de campo e na madrugada desta terça-feira, 29 de setembro, outro prejuízo foi registrado para a Raposa. A loja oficial do clube, no bairro Barro Preto, na Região Centro Sul de Belo Horizonte foi furtada.

O ladrão entrou no estabelecimento, bonés, levou roupas, uniformes do estoque, 150 reais em dinheiro, embalou em uma bolsa e foi embora sem disparar o alarme. A Polícia Militar de Minas Gerais respondeu chamado e o caso está com a Polícia Civil, que está verificando o entorno da loja e dentro dela, para tentar identificar o ladrão e ainda como ele conseguiu acessar o local sem disparar nenhum dispositivo de segurança. De acordo com o Boletim de Ocorrência, houve relatos de que havia um buraco no gesso do telhado e uma arara com várias meias danificadas. A análise das câmaras de segurança mostrou um homem de camisa escura, bermuda clara, boné e descalço. Após abrir o buraco no teto da loja, ele pulou em cima da arara com meias.