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Ladrão invade loja oficial do Cruzeiro, alarme não dispara e ele leva roupas, bonés e R$ 150 do caixa

O furto foi registrada na na madrugada de terça-feira, 29 de setembro.  A polícia investiga as circunstâncias do caso...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 20:02

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 20:02
Crédito: O clube celeste ainda não se manifestou sobre o caso. A polícia está investigando para descobrir o ladrão-(Reprodição/Loja do Cruzeiro
A fase do Cruzeiro é ruim dentro e fora de campo e na madrugada desta terça-feira, 29 de setembro, outro prejuízo foi registrado para a Raposa. A loja oficial do clube, no bairro Barro Preto, na Região Centro Sul de Belo Horizonte foi furtada.
O ladrão entrou no estabelecimento, bonés, levou roupas, uniformes do estoque, 150 reais em dinheiro, embalou em uma bolsa e foi embora sem disparar o alarme. A Polícia Militar de Minas Gerais respondeu chamado e o caso está com a Polícia Civil, que está verificando o entorno da loja e dentro dela, para tentar identificar o ladrão e ainda como ele conseguiu acessar o local sem disparar nenhum dispositivo de segurança. De acordo com o Boletim de Ocorrência, houve relatos de que havia um buraco no gesso do telhado e uma arara com várias meias danificadas. A análise das câmaras de segurança mostrou um homem de camisa escura, bermuda clara, boné e descalço. Após abrir o buraco no teto da loja, ele pulou em cima da arara com meias.
O ladrão, ainda segundo o boletim, rastejou no interior da loja até o caixa, conseguindo sair com o produto do furto.
A loja do Cruzeiro possui sistema de alarme, mas o dispositivo não disparou e a perícia da Polícia Civil vai avaliar o caso. O clube não se pronunciou ainda.

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