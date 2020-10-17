Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lá vêm eles de novo? Palmeiras goleia Chapecoense no sub-17

Em casa, Verdão despachou catarinenses com sete gols na bagagem
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 17:43

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 17:43

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
A equipe Sub-17 do Verdão enfrentou a Chapecoense neste sábado (17), no Allianz Parque, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria e goleou os catarinenses por 7 a 0. Os gols palestrinos foram marcados por Giovani (3), Ruan Ribeiro (2), Yago Santos e Capotano (contra).
Agora líder do grupo A do campeonato com com sete pontos (duas vitórias e um empate, treze gols marcados e um sofrido), o Verdão voltou a campo após golear o Botafogo por 5 a 0 na primeira rodada. A partida foi a última disputada antes da paralisação do torneio por conta da pandemia do novo coronavírus.
Com seis gols marcados em dois jogos pelo torneio, o atacante Giovani é o artilheiro isolado do Brasileiro Sub-17. Diante da Chapecoense, o atacante marcou seu segundo hat-trick – o primeiro aconteceu na goleada da rodada passada.Os próximos compromissos do Palmeiras sub-17 são:
24/10 – 15h: Palmeiras x Vasco – Allianz Parque (CBF TV)27/10 – 20h30: Atlético-MG x Palmeiras – SESC Alterosas (CBF TV)31/10 – 15h: Palmeiras x Grêmio – Academia de Futebol 2 (CBF TV)03/11 – 15h: Corinthians x Palmeiras – Pq. São Jorge (CBF TV)07/11 – 15h: Palmeiras x Sport – Academia de Futebol 2 (CBF TV)10/11 – 15h: Bahia x Palmeiras – Centro Esportivo Praia do Forte (CBF TV)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados